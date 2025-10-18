Barcelona vs Girona EN VIVO LaLiga Jornada 9

La Liga española regresa tras el parón por la Fecha FIFA, y el FC Barcelona se prepara para un duelo crucial en su intento por recuperar el liderato perdido. Los dirigidos por Hansi Flick recibirán al Girona FC en el Estadio Olímpico de Montjuic, dentro de la jornada 9 de LaLiga 2025. Con la presión de volver a la cima, los azulgranas están obligados a reaccionar luego de dos duros tropiezos consecutivos.

Antes del descanso por selecciones, el conjunto culé vivió una de sus semanas más complicadas de la temporada. La derrota 1-4 ante Sevilla en el Ramón Sánchez Pizjuán cortó su invicto en el campeonato y provocó que el Real Madrid retomara el primer lugar de la clasificación. Para empeorar la situación, el Barcelona también cayó 1-2 ante el PSG en la Champions League, sumando así dos caídas seguidas que encendieron las alarmas en la Ciudad Condal.

El equipo de Flick, sin embargo, mantiene la calma y confía en que la pausa internacional haya servido para recuperar fuerzas y corregir errores. Con figuras como Robert Lewandowski, Pedri y João Félix, los blaugranas buscarán reencontrarse con su mejor versión ante un rival que históricamente les ha resultado favorable, aunque no exento de peligro.

El encuentro se disputará nuevamente en el Olímpico de Montjuic, mientras el club sigue a la espera de los permisos definitivos para reabrir el Camp Nou, que avanza en su remodelación. El escenario alternativo, que ya ha sido testigo de grandes noches, recibirá un duelo cargado de expectativas, donde el Barcelona no solo se juega tres puntos, sino también parte de su credibilidad en el proyecto de Flick.

Girona busca dar la sorpresa y escapar del fondo

En la otra vereda, el Girona llega con la intención de prolongar la buena sensación que dejó su última victoria ante el Valencia, la primera en lo que va de la temporada. Los dirigidos por Miguel Ángel Sánchez Muñoz, conocido como Míchel, rompieron una racha negativa de cuatro derrotas y tres empates, pero aún permanecen en zona de descenso, muy lejos del rendimiento que los llevó al tercer puesto histórico en la campaña 2023-2024.

El conjunto albirrojo sabe que visitar a un Barcelona herido puede ser un arma de doble filo. Por un lado, la presión estará del lado del local; por otro, cualquier error defensivo podría ser letal ante un ataque que busca desquitarse de su sequía reciente. Míchel ha pedido concentración total y un plan de juego basado en la intensidad y el orden para intentar frenar a los culés, especialmente en los primeros minutos del encuentro.

En el historial entre ambos equipos, la superioridad del Barcelona es evidente: ocho victorias, dos empates y solo dos derrotas en doce enfrentamientos. El último antecedente se remonta al 30 de marzo de 2024, cuando los azulgranas se impusieron 4-1 en Montjuic con doblete de Lewandowski, un tanto de Ferran Torres y un autogol de Krejci. Girona buscará revertir esa tendencia y dar el golpe en una cancha donde pocos logran salir con puntos.