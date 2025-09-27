Crystal Palace vs Liverpool EN VIVO Premier League Jornada 6

La sexta jornada de la Premier League trae un partido que promete ser uno de los más atractivos del calendario: Crystal Palace recibe al vigente campeón, Liverpool, en Selhurst Park. Ambos equipos llegan sin conocer la derrota, lo que convierte este choque en un examen crucial para medir la solidez de sus aspiraciones.

Liverpool busca defender su corona con paso firme y, hasta ahora, ha cumplido con creces. Con cinco victorias en cinco presentaciones, los dirigidos por Arne Slot exhiben autoridad y confianza. Sin embargo, enfrente tendrán a un rival que ya les ha complicado la temporada: el Palace de Oliver Glasner, que los derrotó en la Community Shield apenas unas semanas atrás.

¿Quién mantiene el invicto?

La pelota rueda en Selhurst Park y desde los primeros minutos se percibe la intensidad. Liverpool domina la posesión, imponiendo su habitual presión alta, mientras que Crystal Palace responde con solidez defensiva y transiciones veloces. La hinchada local empuja cada recuperación como si se tratara de un gol, generando un ambiente hostil para los visitantes.

El recuerdo del 2-2 en la Community Shield aún está fresco. Ese día, Jean Mateta fue una pesadilla para la defensa red, y hoy vuelve a moverse con inteligencia, amenazando a la zaga de Van Dijk. Cada ataque de las Águilas despierta ilusión, mientras que los de Slot insisten con Alexander Isak y Hugo Ekitiké, protagonistas en el triunfo copero sobre Southampton.

Liverpool quiere marcar territorio

Los Reds muestran su jerarquía en la construcción ofensiva. Isak baja a recibir, abre espacios y conecta con Luis Díaz, que busca encarar por la banda izquierda. El arco de Palace empieza a vivir momentos de tensión, pero el portero reacciona con seguridad. La paciencia es la clave para un Liverpool que sabe que los grandes títulos también se construyen en noches difíciles como esta.

Crystal Palace, en cambio, apuesta por la contundencia. Mitchell, héroe ante West Ham, sorprende con sus llegadas por sorpresa, mientras el mediocampo corta y lanza balones largos para explotar los espacios. El encuentro se convierte en un ida y vuelta que hace honor a la expectativa previa: dos invictos dispuestos a no ceder terreno en la lucha por la cima.

Con el reloj avanzando, el partido gana dramatismo. Ninguno de los dos equipos baja la intensidad y cada acción se juega como si fuera decisiva. Sea cual sea el resultado, la Premier confirma que esta temporada tiene a un Liverpool implacable y a un Palace dispuesto a desafiar a cualquiera.