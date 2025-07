¿De Valdebebas a Sant Joan Despí? Rodrygo Goes es del interés del Barcelona

En un Mundial de Clubes en el que no tuvo mucha actividad, Rodrygo Goes fue notificado que no entra en los planes de Xabi Alonso en el Real Madrid. En las últimas semanas, el atacante paulista ha sido vinculado a diversos clubes de la Premier League, siendo Arsenal uno de los más interesados en el brasileño.

Sin embargo, lo que parecía una historia normal entre la despedida de un jugador de su club, podría convertirse en una auténtica novela. Con información del portal brasileño UOL Esporte, uno de los equipos que ya preguntó por los servicios de Rodrygo, fue nada más y nada menos que el máximo rival de la Casa Blanca: Barcelona.

¿A Cataluña? | MEXSPORT|

El mismo diario comentó que el conjunto blaugrana habló con intermediarios para saber la situación de Goes; pero aún sin negociaciones de por medio. Pese a que nada es oficial, el revuelo por una posible salida del paulista al máximo rival, ya generó miles de interacciones en redes sociales.

En la última campaña, Rodrygo pasó de ser un habitual en el cuadro merengue, a ni siquiera ser convocado. El jugador brasileño vivió grandes momentos con Real Madrid, siendo el más recordado cuando se vistió de héroe en Champions League ante Manchester City, liderando una remontada histórica.

A 25 años de una traición

Varios son los jugadores que han portado los colores blaugrana y merengue en su trayectoria, pero pocos realmente figuraron en ambos clubes. Uno de los más grandes en ambos clubes, estará cumpliendo 25 años de su 'traición' en un par de días. Luis Figo firmó con Real Madrid tras ser ídolo en Barcelona.

