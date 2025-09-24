Dinamo Zagreb vs Fenerbahce EN VIVO Europa League Jornada 1

Edson Álvarez no verá acción debido a una lesión

Dinamo Zagreb vs Fenerbahce EN VIVO Europa League Jornada 1
La Europa League 2025-2026 arranca esta semana y uno de los duelos más llamativos será el que enfrente al Dinamo Zagreb y al Fenerbahce, dos equipos con realidades contrastantes, pero con la misma ambición de iniciar con el pie derecho en el torneo continental.

Dinamo Zagreb, líder en casa y con confianza

El cuadro croata atraviesa un inicio de temporada brillante en la Liga de Croacia. Con 16 puntos en siete jornadas (cinco victorias, un empate y una derrota), el Dinamo se mantiene como líder de la clasificación. Ese buen momento en su liga lo coloca como un rival peligroso, con un ataque dinámico y un equipo acostumbrado a competir en Europa.

Fenerbahce, sin Edson Álvarez y en busca de estabilidad

El equipo turco no vive la misma calma. La salida de José Mourinho del banquillo y la lesión de Edson Álvarez —una baja sensible tanto en defensa como en mediocampo— han condicionado el arranque de temporada. El mexicano, uno de los refuerzos estrella y llamado a ser líder en la campaña, sigue fuera de las canchas y su ausencia ha pesado en el equilibrio del equipo.

Aun así, el Fenerbahce ocupa la tercera posición en la liga turca con 12 puntos (tres victorias y tres empates), manteniéndose invicto pero con la asignatura pendiente de encontrar solidez.

