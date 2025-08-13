Flamengo vs Internacional EN VIVO Copa Libertadores Octavos de Final Ida

El sorteo de la Copa Libertadores 2025 vuelve a cruzar a dos viejos conocidos del futbol brasileño: Flamengo e Internacional. Su último gran capítulo en el torneo continental se remonta a los Cuartos de Final de 2019, una serie equilibrada que terminó con el Mengao avanzando y, más tarde, levantando el trofeo. Ahora, ambos llegan con realidades distintas en el plano local, pero con estadísticas similares en el certamen internacional.

En la fase de grupos, Flamengo terminó segundo en su sector con 11 puntos, producto de tres victorias, dos empates y una derrota en casa frente a Central Córdoba. El equipo de Río de Janeiro marcó seis goles y apenas recibió tres, demostrando solidez defensiva pero con un ataque que dejó margen de mejora de cara a los cruces.

El Internacional, por su parte, lideró el Grupo F también con 11 unidades, aunque con una propuesta más ofensiva. El Colorado firmó tres triunfos, dos igualadas y una derrota, con un balance goleador de 12 a favor y ocho en contra. Esa primera posición le permitirá definir la serie en Porto Alegre, un detalle que podría ser clave en un enfrentamiento tan parejo.

La historia entre ambos equipos refleja la intensidad del duelo: 90 partidos oficiales, con 33 victorias para Internacional, 30 para Flamengo y 27 empates. En su más reciente choque, por el Brasileirao 2025, igualaron 1-1 en el Maracaná, un resultado que anticipa otra eliminatoria reñida y con aroma a clásico nacional.

