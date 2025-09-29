Galatasaray vs Liverpool ¿Dónde y cuándo ver la Jornada 2 de Champions League 25-26?

Todo listo para la Jornada 2 de la UEFA Champion League. Tras una jornada 1 en la Fase Liguera con pocas sorpresas, la acción vuelve este martes en el que Liverpool buscará su segunda victoria de la temporada visitando a un Galatasaray que parte como víctima.

Con esta segunda jornada en acción, los equipos sólo van a tener seis partidos más para poderse meter dentro de los primeros ocho lugares para acceder a los Octavos de Final de manera directa, o en todo caso, terminar entre los mejores 24 para poder evitar la eliminación.

Arranca la J2 de Champions | X

Liverpool el favorito

Los Red empezaron la temporada internacional como se esperaba, con una dramática victoria, ante Atlético de Madrid. Con este resultado, se ubican en 11vo puesto igualado en puntos con otros 14 equipos. A este triunfo se le une su casi perfecto arranque en la Premier League con cinco victorias y sólo una derrota.

Hay que recordar que, la temporada pasada, Liverpool fue el mejor equipo de toda la Fase Liguera terminando líder con siete victorias y una derrota. A pesar de este resultado, terminó fuera en la primera ronda de eliminación directa tras perder ante el eventual campeón PSG.

Llegan como favoritos | AP

Galatasaray busca su primera victoria

En contra parte, el conjunto turco empezó la temporada con el pie izquierdo. Galatasaray cayó por goleada en su visita a Frankfurt. A pesar de marcar a los ocho minutos, dos autogoles y otros tres goles le dio el triunfo por marcador de 5-1 al Eintracht.

Este resultado mandó al conjunto turco al penúltimo puesto de la clasificatoria, por lo que deberán hacer valer su localía, sorprender a Liverpool y llevarse los tres puntos para escalar en la tabla.

Buscan su primer triunfo | AP

¿Cómo está el historial?

Estos dos equipos se han visto las caras en cuatro ocasiones previas con resultados muy parejos. En Champions Leagues se enfrentaron todas las veces en Fase de Grupos resultando en dos empates y una victoria por lado. La última vez que se vieron las caras fue en el 2007 resultando en victoria para los turcos.

El juego en Rams Park se disputará en punto de las 13:00 horas del centro de México y se podrá seguir en transmisión por TNT Sports, así como por streaming por HBO Max.

Están igualados en el historial | AP

Galatasaray vs Liverpool

Fecha: 30 septiembre 2025

Horario: 13:00 horas del centro de México

Estadio: Rams Park

Transmisión: TNT Sports