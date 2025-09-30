Inter de Milán vs Slavia Praga EN VIVO UEFA Champions League Jornada 2

Este martes, después de un par de semanas de descanso, la actividad de la UEFA Champions League vuelve con el encuentro en donde el Inter de Milán debuta en su estadio contra el Slavia Praga

El Inter de Milán tiene tres victorias de forma consecutiva, incluido el triunfo entre el cuadro neroazzurro y el Ajax de Ámsterdam en el primer encuentro del equipo lombardo en la Champions League.

Contra todo pronóstico, el Slavia Praga viene de sumar un punto, después del empate que sacaron contra el Bodo/Glimt, el cuadro interista busca mantenerse en la parte alta de la tabla, mientras que el Slavia quiere sorprender al actual subcampeón.

Los dirigidos por Christian Chivu, pretenden consolidar el proyecto de su nuevo entrenador, que llegó previo al Mundial de Clubes tras la salida de Simone Inzaghi, quien se fue para dirigir al Al-Hilal.

A mantener el impulso

El Inter de Milán ha llegado a dos de las últimas tres finales de Champions League, perdiendo ambas ante el Manchester City y frente al Paris Saint-Germain, esta edición la comenzaron con el pie derecho, aunque la edición 25-26 recién está comenzando.

La tarea de Chivu es, como mínimo, lograr avanzar entre los ocho primeros lugares, para evitar los Octavos de Final, y meterse como la sorpresa en la UEFA Champions League.