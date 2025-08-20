Internacional vs Flamengo EN VIVO Copa Libertadores Octavos de Final Vuelta

El Beira Rio vive una jornada que puede marcar la temporada. Inter de Porto Alegre recibe a Flamengo en la revancha de los Octavos de Final de la CONMEBOL Libertadores, en un cruce que dejará a un solo equipo brasileño con boleto a los Cuartos de Final. La tensión es máxima: Colorado busca la remontada, mientras que el Mengao quiere ratificar su poderío y confirmar su condición de candidato.

Las estadísticas y el presente parecen inclinar la balanza hacia el lado carioca. Flamengo, líder del Brasileirao, llega con ventaja tras imponerse 1-0 en la ida con gol de Bruno Henrique. Además, el fin de semana repitió triunfo frente al mismo rival, esta vez por 3-1 en Porto Alegre, con un doblete de Pedro y un tanto de Gonzalo Plata. El descuento de Rafael Santos Borré apenas sirvió para maquillar el resultado. El mensaje es claro: el Mengao atraviesa un momento de fuerza colectiva difícil de frenar.

Inter, en cambio, llega golpeado. Su realidad en el campeonato local lo tiene en la 12ª posición, más cerca de la pelea por evitar el descenso que de los primeros lugares. Aunque el Beira Rio suele ser un escenario imponente, el equipo de Eduardo Coudet necesita una actuación casi perfecta para revertir la serie. La falta de regularidad y la dependencia de individualidades son factores que preocupan a la afición colorada.

El antecedente inmediato en Libertadores recuerda que Flamengo no logra instalarse en Semifinales desde la pasada edición, cuando fue eliminado por Peñarol en Cuartos. Inter, por su parte, no participó en 2024, pero en 2023 alcanzó esa instancia y sabe lo que significa competir de igual a igual en fases decisivas. Este miércoles, el Beira Rio será un hervidero: la esperanza local frente al favoritismo visitante en un duelo que promete ser de alto voltaje.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: RAYADOS ASEGURA A SERGIO RAMOS; EL DEFENSOR ESPAÑOL RENUEVA POR UN AÑO MÁS