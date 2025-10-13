Irlanda del Norte vs Alemania: ¿Dónde ver el juego de Eliminatorias Mundialistas?

Las Eliminatorias Mundialistas de la UEFA siguen su curso este lunes 13 de octubre cuando los alemanes visiten Belfast en la búsqueda de quedarse con el primer lugar que 'arrebataron' después de su victoria ante Luxemburgo; con un triple empate en el Grupo A, de momento no hay ninguna selección de ese sector que se asegure una clasificación, caso contrario de los luxemburgueses que se podrían ir eliminados pronto.

Alemania buscará evitar ser una de las naciones potencia que no asista a la Copa del Mundo; es por ello que buscará una victoria contundente en 'patio ajeno', para por fin separarse de sus tres rivales grupales.

Julian Nagelsmann es el actual entrenador de Alemania | AP

¿Cómo llegan ambas selecciones a la cuarta jornada de Eliminatorias?

Irlanda del Norte es el segundo lugar del Grupo A apenas por una muy corta diferencia de goles, ya que en cuanto a puntos, tanto su rival en turno como Eslovaquia se encuentran empatados con seis, por lo que hasta ahora no hay nadie que pueda decir que ya está metido en la siguiente edición de la Copa Mundial.

El último partido de los norirlandeses fue una victoria en contra de Eslovaquia con marcador final de 2-0, con goles de Trai Hume y antes un autogol de un rival eslovaco. En dado caso de una victoria, los dirigidos por Michael O'Neill accederían directamente al primer puesto y aspirarían a la clasificación al torneo.

En dado caso de una derrota, tendrían que esperar al resultado de los eslovacos ante los luxemburgueses para saber si hay posibilidades de quedarse con el segundo lugar, el cual aún permite entrar al repechaje.

Irlanda del Norte viene de una gran victoria | AP

Alemania viene de ganar 4-0 contundentemente a Luxemburgo, quienes son la única selección que hasta ahora no aspira siquiera a la repesca. Si la selección teutona se lleva la victoria, darán un paso más que contundente a la clasificación, ya que se adueñarían por completo del primer puesto, ya que la diferencia goleadora está completamente a su favor después del último partido.

Si los de Julian Nagelsmann llegaran a perder, de igual manera tendrían que esperar al resultado del otro partido para saber si podrán mantenerse como uno de los dos equipos que al menos aspiran a un lugar de repechaje, aunque tendrían que esperar a su nuevo rival en dado caso de ser necesario.

A ambas selecciones les restarán dos partidos más; a Irlanda del Norte ante Eslovaquia y Luxemburgo en ese orden, por lo que esta será la última vez que se enfrente a los alemanes; en el caso de Alemania, serán los mismos enfrentamientos, pero con sedes y orden diferentes, para cerrar la participación del Grupo A.

Entrenamiento alemán previo al partido | AP

¿Dónde ver el duelo de Eliminatorias de UEFA?

Fecha : Lunes 13 de octubre

: Lunes 13 de octubre Estadio : Clearer Twist National Stadium

: Clearer Twist National Stadium Horario : 12:45 PM (tiempo del centro de México)

: 12:45 PM (tiempo del centro de México) Dónde ver: Sky Sports

O'Neill buscará una victoria con su selección | AP