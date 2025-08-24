Juventus vs Parma EN VIVO Serie A Jornada 1

La primera jornada de la Serie A 2025‑26 se lleva a cabo este fin de semana y uno de los duelos más relevantes es el que tiene como protagonista a la Juventus ante Parma, que se disputa en el Allianz Stadium de Turín. Los Bianconeri comienzan el campeonato con la aspiración de volver a lo más alto, respaldados por un sólido cuarto puesto logrado la temporada pasada, mientras que Parma llega con la urgencia de consolidar su permanencia, tras haber terminado en el decimosexto lugar.

Juventus vivió un cierre de temporada con altas y bajas, pero logró asegurar un boleto a la Champions League gracias a una victoria dramática 3‑2 en la última fecha frente a Venezia, respaldada por el trabajo del técnico Igor Tudor, quien asumió el mando en marzo y ahora llega al debut oficial con contrato extendido hasta 2027.

En la pretemporada, los turineses exhibieron buena forma, especialmente ante Atalanta, donde Jonathan David anotó su primera diana y otros juveniles como Kenan Yildiz destacaron con energía y dinamismo.

Por su parte, Parma debuta en esta nueva campaña bajo la dirección del joven técnico Carlos Cuesta, convertido en el entrenador más joven de la Serie A desde 1939, con apenas 29 años. Su llegada representa una apuesta por la renovación táctica inspirada en el estilo del Arsenal, algo que esperan traducir en resultados para asegurar su permanencia en la máxima categoría.

El equipo, presidido por la familia Krause, tuvo una temporada anterior difícil (16º), y ahora intentará arrancar con fuerza frente a un rival de mayor jerarquía.

El enfrentamiento contra Parma no solo marca el inicio de una nueva temporada, sino también una apuesta de Juventus por reafirmar su proyecto bajo Tudor y nutrirlo con juventud y dinamismo. El capítulo 1 de esta nueva era comienza con expectativas altas, y el Allianz Stadium será testigo del primer pulso entre quienes buscan volver a la cima y quienes intentan sobrevivir en la élite del futbol italiano.

