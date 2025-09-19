LaLiga: ¿Cuándo y dónde ver el Real Madrid vs Espanyol?

El cuadro merengue recibe en el Bernabéu a "Los Periquitos" en duelo de invictos en la J5 del campeonato español

Real Madrid recibe al Espanyol en la J5 de LaLiga
Real Madrid recibe al Espanyol en la J5 de LaLiga | RÉCORD
Marcos Olvera García
19 de Septiembre de 2025

LaLiga vuelve a la actividad después de la primera jornada de la UEFA Champions League, teniendo como plato fuerte, el partido en donde el Real Madrid recibe al Espanyol de Barcelona en el Santiago Bernabéu.

Este sábado, en duelo de invictos, el cuadro merengue quiere mantener el buen paso, hasta el momento, 'Los Blancos' no han cedido un solo punto en el campeonato liguero, teniendo cuatro victorias en el mismo número de partidos.

Real Madrid venció al Marsella en Champions | AP

Real Madrid venció al Marsella en Champions | AP

Por su parte, el Espanyol también expone su invicto frente al Real Madrid, el equipo catalán tiene tres victorias y un empate, siendo terceros de la tabla por diferencia de goles, el FC Barcelona es segundo.

Este encuentro se jugará este sábado en punto de las 08:15 am, tiempo de la Ciudad de México.

El Espanyol quiere mantener su invicto ante el Madrid | AP

El Espanyol quiere mantener su invicto ante el Madrid | AP

¿Cuándo y dónde ver el Real Madrid vs Espanyol?

Día:Sábado 20 de septiembre
Hora:08:15 am CDMX
Lugar:Santiago Bernabéu
Transmisión:SKY Sports

TE PUEDE INTERESAR

Cristiano Ronaldo explota contra periodista para defender a João Félix

Futbol Internacional | 19/09/2025

Cristiano Ronaldo explota contra periodista: "Los idiotas no entienden nada de futbol"
Premier League: ¿Cuándo y dónde ver Manchester United vs Chelsea?

Futbol Internacional | 19/09/2025

Premier League: ¿Cuándo y dónde ver Manchester United vs Chelsea?
Los boletos del próximo Mundial han sido bastante solicitados

Internacionales | 19/09/2025

FIFA lo revela: ¿Cuándo será el segundo sorteo para los boletos del Mundial 2026?
Te recomendamos
Cristiano Ronaldo explota contra periodista: "Los idiotas no entienden nada de futbol"
Real Madrid
LaLiga

LO ÚLTIMO

 