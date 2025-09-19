LaLiga: ¿Cuándo y dónde ver el Real Madrid vs Espanyol?

LaLiga vuelve a la actividad después de la primera jornada de la UEFA Champions League, teniendo como plato fuerte, el partido en donde el Real Madrid recibe al Espanyol de Barcelona en el Santiago Bernabéu.

Este sábado, en duelo de invictos, el cuadro merengue quiere mantener el buen paso, hasta el momento, 'Los Blancos' no han cedido un solo punto en el campeonato liguero, teniendo cuatro victorias en el mismo número de partidos.

Real Madrid venció al Marsella en Champions | AP

Por su parte, el Espanyol también expone su invicto frente al Real Madrid, el equipo catalán tiene tres victorias y un empate, siendo terceros de la tabla por diferencia de goles, el FC Barcelona es segundo.

Este encuentro se jugará este sábado en punto de las 08:15 am, tiempo de la Ciudad de México.

El Espanyol quiere mantener su invicto ante el Madrid | AP

¿Cuándo y dónde ver el Real Madrid vs Espanyol?