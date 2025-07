"Llegué como Thor Gordo": El día que el actual DT del Liverpool cortó a Santiago Giménez

La vida del futbolista no siempre es luces, goles y aplausos. Santiago Giménez, delantero del AC Milan y una de las figuras del futbol mexicano en Europa, abrió su corazón y compartió uno de los momentos más oscuros de su carrera profesional: su exclusión del Mundial de Qatar 2022. En entrevista con el Escorpión Dorado, el exCruz Azul confesó que aquel episodio lo llevó a una crisis personal que afectó incluso su rendimiento físico.

Tras enterarse de que Gerardo 'Tata' Martino no lo incluiría en la lista final para el Mundial, Giménez se desconectó por completo. Se embarcó en un viaje en velero, se alejó de los entrenamientos y ganó peso de forma significativa. "Cuando me dejaron fuera del Mundial me fui unos cuantos días a un velero y engordé bien cabrón, como 'Thor Gordo'", declaró con total franqueza el hoy atacante del Milan.

Las consecuencias fueron inmediatas. Cuando regresó al Feyenoord de Países Bajos, su técnico en ese momento, Arne Slot (hoy en Liverpool), le comunicó que no contaba con él debido a su estado físico. "Estaba gordo, subí como cinco kilos, y eso en el futbol es un chingo. Imagínate jugar con una pesa de cinco kilos", relató. Lejos de rendirse, Giménez se aferró al trabajo duro y convirtió ese bache en motivación para renacer dentro del terreno de juego.

Del castigo al renacer: “Llegaba a entrenar dos horas antes para bajar el peso”

A pesar del golpe anímico y físico, Santiago decidió no dejarse consumir por el momento. "Entrenamos a las 9 am y yo llegaba a las 7 a hacer aeróbico", explicó. En tan solo un mes logró no solo regresar a su peso ideal, sino incluso superarlo positivamente en términos de preparación física. Aquella transformación lo catapultó hacia una de sus mejores temporadas con el Feyenoord, donde brilló como goleador y captó la atención del AC Milan.

El testimonio deja ver la cara menos glamorosa del futbol profesional: la presión emocional, el descuido involuntario y la lucha por recuperar el nivel en una industria que no da tregua. "Me bajé el peso en chinga... en un mes ya hasta estaba por debajo. Y de ahí en ese torneo la rompí más", remató Giménez, quien también compartió que jamás se sintió completamente respaldado por el entonces DT del Tri.

Hoy, ya como jugador del Milan y referente de la nueva generación del futbol mexicano, Santiago mira hacia atrás con otra perspectiva. Su confesión, lejos de mostrarse como un escándalo, refleja humanidad y determinación: una caída profunda que se transformó en impulso. El sueño mundialista quedó postergado, pero el objetivo de 2026 lo mantiene más vivo que nunca.

El ascenso de Giménez en Europa y su mirada a 2026

El delantero no solo superó el trago amargo, sino que lo usó como combustible. Terminó la temporada con Feyenoord como uno de los mejores artilleros de la Eredivisie, conquistó títulos y fichó por el AC Milan, donde ahora se abre camino en uno de los clubes más históricos del continente. Giménez representa hoy una de las apuestas más sólidas de México para la próxima Copa del Mundo, esta vez con una mentalidad reforzada por la adversidad.

Su caso es una lección para jóvenes futbolistas que idealizan la carrera deportiva: no basta con talento. La resiliencia, el sacrificio y la capacidad de autocrítica marcan la diferencia. Lo que para muchos fue un "fracaso" en 2022, para él se convirtió en el trampolín hacia la élite del futbol europeo.

