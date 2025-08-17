Manchester United vs Arsenal EN VIVO Premier League Jornada 1

Un clásico de la Premier League se juega en la primera jornada del futbol inglés
REDACCIÓN RÉCORD
| 2025-08-17
Manchester debutará ante el Arsenal
Manchester debutará ante el Arsenal
|
MEXSPORT
Un clásico de la Premier League se juega en la primera jornada del futbol inglés
REDACCIÓN RÉCORD
| 17 Ago, 2025

Este fin de semana vuelve la actividad del futbol en las ligas europeas, siendo la Premier League la que tendrá un par de partidos este domingo en su primera jornada de la temporada 2025-2026.

Manchester United, que reformó su plantilla bajo el mando de Rubén Amorim, se enfrentará a un Arsenal que está estrenando delantero, Viktor Gyokeres estará haciendo su debut en Premier en Old Trafford.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¿Cuándo inicia la Fase de Liga de la Champions League 2025-26?

 
Futbol
Premier League
Manchester United
Arsenal
Mas sobre:
Futbol
Premier League
Manchester United
Arsenal

Notas Relacionadas

 