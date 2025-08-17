Manchester United vs Arsenal EN VIVO Premier League Jornada 1

Este fin de semana vuelve la actividad del futbol en las ligas europeas, siendo la Premier League la que tendrá un par de partidos este domingo en su primera jornada de la temporada 2025-2026.

Manchester United, que reformó su plantilla bajo el mando de Rubén Amorim, se enfrentará a un Arsenal que está estrenando delantero, Viktor Gyokeres estará haciendo su debut en Premier en Old Trafford.

