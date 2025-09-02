Oficial: Donnarumma deja PSG y ficha por el Manchester City

Lo que era un secreto a voces finalmente ha sido anunciado de forma oficial: Gianluigi Donnarumma se ha convertido en el nuevo portero del Manchester City tras dejar al PSG.

Según información de Fabrizio Romano, el club inglés pagó un total de 30 millones de euros al conjunto parisino para hacerse con los servicios del portero internacional con Italia. Además, menciona que el acuerdo incluye 5 millones de euros en variables sujetas a su rendimiento.

La cuenta oficial del equipo inglés publicó un video de las mejores atajadas de su nuevo portero para darle la bienvenida. Donnarumma llegó al PSG en verano del 2021 y se despide con varios títulos ligueros, copas y, por supuesto, la Champions League.

¿Por qué llega Donnarumma al City?

El arquero de 26 años llega para suplir la baja de Ederson Moraes, luego de fichar por el Galatasaray de Turquía; 'Gigi' llega tras una temporada en la que fue fundamental para el triplete que conquistaron los de Luis Enrique.

El equipo comandado por Pep Guardiola ha tenido un arranque en Premier League lejos de lo planeado con dos derrotas consecutivas ante Tottenham y Brighton, duelos en los que además de señalar el funcionamiento del equipo, ha habido cuestionamientos contra James Trafford, quien ha sido el arquero titular en el arranque liguero de los 'Citizens'.

El portero inglés de 22 años tiene a la afición dividida, pues algunos defienden sus actuaciones mientras que otros ven su edad como un factor de inexperiencia que puede complicar las cosas para las aspiraciones del City esta temporada.

Para solventar la portería, se ha apostado por Donnarumma, que además de conquistar la Champions con el PSG, en 2021 ganó la Eurocopa con Italia siendo decisivo en el torneo, por lo que su experiencia le da argumentos para catalogarlo como un buen fichaje.

¿Cuándo podría debutar Donnarumma con el City?

Tras el parón por fecha FIFA, el nuevo guardameta podría debutar el domingo 14 de septiembre frente al Manchester United en el Etihad Stadium frente a su nueva afición.

Ahora mismo, viajara con la selección italiana en lo que será el debut de Gennaro Gattuso con los azzurri como entrenador, en donde a pesar de no tener minutos el último mes, ha decidido convocar al exjugador del Milan.

