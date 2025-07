Portero mexicano estará a prueba en equipo de la Serie A

Una nueva promesa del futbol mexicano cruza el Atlántico en busca de consolidar su sueño europeo. Marcelo Ávalos, portero de apenas 15 años con nacionalidades mexicana, estadounidense e islandesa, estará a prueba con el Bologna, equipo de la Serie A.

Marcelo Ávalos es un arquero juvenil que ha formado parte del Philadelphia Union, uno de los clubes más destacados en el desarrollo de talentos en la Major League Soccer (MLS). Aunque nacido en Estados Unidos, ya ha representado a la Selección Mexicana Sub-16, lo que refleja su fuerte vínculo con el futbol azteca.

Según información del periodista Yehudiel Pacheco, Ávalos realizará una prueba de una semana con el Bologna, equipo que milita en la primera división del futbol italiano. Esta oportunidad podría abrirle las puertas al balompié europeo, una meta que muchos jóvenes talentos anhelan.

El joven arquero cuenta con el pasaporte europeo, por lo que al cumplir los 16 podría formar parte de algún equipo del viejo continente. Al momento, Ávalos es una de las mayores promesas en la portería.

I'd like to see Marcelo Avalos ('09) get regular playing time for Philly Union 2 next season. The way he thinks the game belongs in the pros immediately. I don't think he'll be adequately challenged before then. Too composed, smart, and talented.



Here's a great save, by the way. pic.twitter.com/yerZxv0ZZW

— USMNTProspects (@ProspectsUsmnt) December 16, 2024