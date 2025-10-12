River Plate y Sarmiento dedican emotivo minuto de silencio, a Miguel Ángel Russo, en el Monumental

Momento memorable se vivió en el Monumental durante la previa entre River Plate vs Sarmiento dentro de la Liga de Argentina con el minuto de silencio dedicado al reciente fallecimiento del legendario entrenador, Miguel Ángel Russo.

Fue antes del silbatazo inicial que ambos equipos acompañaron el momento en el círculo central mientras se anunciaba en el sonido local el minuto de silencio que se convirtió en aplausos incluso por los hinchas.

Monumental l CAPTURA

Dentro de la transmisión se logró escuchar ‘no todo está peridido’ ante la forma respetuosa con la que se comportó la afición. Cabe mencionar, que el exentrenador es recordado por tener un paso glorioso con el acérrimo rival argentino.

¿Quién era Miguel Ángel Russo?

Miguel Ángel Russo fue un exjugador que prolongó su carrera en el futbol como entrenador iniciando una carrera como director técnico que lo llevó por una infinidad de clubes en Argentina y el extranjero incluso mientras batallaba contra el cáncer como DT de Boca Juniors.

Dirigió a equipos como Vélez Sarsfield, Rosario Central, San Lorenzo, Racing, Estudiantes, además de tener fogueos en Colombia con Millonarios, en Perú, Brasil, México y Arabia Saudita, dejando huella en su paso.

Russo l BocaJrsOficial

Entre sus logros destacados como entrenador se encuentran: Copa Libertadores con Boca Juniors en 2007. Superliga, Copa de la Liga con Boca en su segunda etapa. Triunfos destacados en Colombia: con Millonarios, obtuvo campeonatos locales mientras ya se encontraba batallando con el cáncer.

Russo era admirado no solo por sus resultados, sino por su carácter equilibrado, su manejo de vestuarios y su capacidad para reinventarse pese a los obstáculos. En 2025, decidió regresar al banquillo de Boca en lo que sería su tercer ciclo con el club, un gesto que quedó como admiración.

Miguel Ángel Russo l BocaJrsOficial

¿De qué murió Miguel Ángel Russo?

Miguel Ángel Russo murió en su domicilio tras una prolongada batalla contra un cáncer que le fue diagnosticado en 2017, originalmente en la próstata, al que luego se sumó afectación de la vejiga. Durante las últimas semanas su estado había sido muy delicado mientras fungía en el banquillo de Boca.

Homenaje a Russo l CAPTURA



