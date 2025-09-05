¡Una probadita! Samuel García revela fechas para repechaje, en Monterrey, del Mundial 2026

Se acerca el Mundial de 2026 para Monterrey, Nuevo León, sede que tendrá dos partidos de Repechaje en la antesala de la justa mundialista y ante esto el gobernador de la entidad Samuel García dio a conocer detalles de los partidos a jugarse.

Monterrey l X:MonterreyFWC26

Fue a través de sus redes sociales que el mandamás en la ciudad regiomontana hizo el anuncio de las fechas para estos juegos. Cabe mencionar, que hasta ahora no se conocen los enfrentamientos para esta etapa.

“En marzo 26 va a haber un juego de repechaje y marzo 29 el otro juego de repechaje. Entonces vamos a tener prácticamente, una probadita de lo que va a ser el Mundial teniendo 2 juegos oficiales”, resume el gobernador.

Gigante de Acero l X:MonterreyFWC26

La fiesta comenzará

Asimismo Samuel García puntualizó que desde el Repechaje habrá una afluencia de visitantes a Monterrey para los partidos que se realizarán en el ‘Gigante de Acero’ que se empalmará con el festival Pa’l Norte.

“Entonces en Monterrey ya no son 4, son 6 juegos, tuvimos suerte, porque también es el Pa’l Norte, que es el festival más grande del continente aquí en el Parque Fundidora”, catapulta García.

¿Cómo será el Repechaje?

Serán seis selecciones que ingresen al Mundial 2026 desde el Repechaje; se jugarán cuatro partidos, dos en Monterrey se espera que los otros dos sean en Guadalajara, para conocer a cuatro invitados. Mientras que los dos representativos que se clasificaron irán directo por posición en ranking FIFA.

Rumbo al Repechaje l X:MonterreyFWC26



