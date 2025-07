Vandalizan mural de Lamine Yamal en medio de polémica por su fiesta de cumpleaños

La celebración de su cumpleaños número 18 le ha traído un numeral de críticas y cuestionamientos a Lamine Yamal. Los excesos que se reportan que hubo en la fiesta, además de la participación de personas con acondroplasia (enanismo), tienen al jugador de Barcelona en el 'ojo del huracán'.

Y si la polémica no era suficiente, ahora se reportó que vandalizaron el mural que el artista urbano TvBoy creó justo para celebrar el cumpleaños de Yamal. En dicha obra se ve el jugador vestido de Superman, pero en lugar de la 'S' tiene una 'L' de Lamine.

"Pensé en ponerle el ’18′, pero al día siguiente estaría desactualizado. Entonces se me ocurrió poner la ‘L’ de Lamine que es algo más eterno. Él es un campeón que ha venido para quedarse", declaró en su momento el artista.

Vandalizan el mural de Yamal

De acuerdo con TvBoy, quien ya antes había honrado a Lamine con un mural en Rocafonda, en el cual estaba acompañado por su amigo y compañero en la Selección de España, Nico Williams, señaló que el futbolista se ha convertido en un héroe de Barcelona.

"When the will is strong, obstacles are small" (Cuando la voluntad es grande, los obstáculos son pequeños), dice el mural, con el cual el creador quería mandar un mensaje "contra el racismo y todos aquellos que aún insultan en los estadios". Además, destacó a Lamine como un niño, pero también el superhéroe de la ciudad".

Sin embargo, la obra la terminó el 12 de julio y un par de días después amaneció llena de grafitis, según reportaron medios en España. De momento, las autoridades no han identificado a los responsables.

TvBoy, vinculado a Barcelona

La noticia del mural de Yamal fue polémica desde la creación de la obra, ya que hubo quienes se quejaron de que se quitó un mural previo de Alexia Putellas para incluir al joven de 18 años. Sin embargo, la realidad es que TvBoy lleva muchos años haciendo murales para el club blaugrana.

Andrés Iniesta y Lionel Messi son otros de los jugadores que retrató, por ejemplo. En el caso de la femenil, en efecto hizo una obra para Alexia en 2022 pero posteriormente él mismo la renovó en 2024 con otra en la cual aparece Putellas con sus compañeras Aitana Bonmatí y Salma Paralluelo.

Según el artista, los murales son efímeros, por lo que sabe que no van a durar para siempre y por ello trata de renovarlos. Solo que en esta ocasión trascendió lo poco que duró el de Yamal.

En su momento, TvBoy le hizo un mural a Alexia | CAPTURA