Vélez Sarsfield vs Fortaleza EN VIVO Copa Libertadores Octavos de Final Vuelta

En Liniers se vive una tarde cargada de tensión y esperanza. Vélez Sarsfield recibe a Fortaleza en el Estadio José Amalfitani, con la misión de definir un duelo de Octavos de Final de la CONMEBOL Libertadores 2025 que llega completamente abierto. Tras el empate sin goles en Brasil, el destino de ambos equipos se resuelve en un solo partido.

El presente de los dos conjuntos no es el ideal. El Fortín atraviesa semanas de irregularidad, aunque recuperó la confianza con su reciente triunfo 2-1 frente a Independiente en el mismo escenario donde ahora buscará la clasificación. Fortaleza, en cambio, viene golpeado tras caer 2-1 contra Fluminense y deberá encontrar respuestas rápidas para no despedirse de manera temprana de la competición más prestigiosa de Sudamérica.

En cuanto a las figuras, Guillermo Barros Schelotto deposita gran parte de sus ilusiones en Maher Carrizo, delantero que ha sido la carta ofensiva más constante del equipo argentino. Del otro lado, el tridente que integran Deyverson, Marinho y el argentino Juan Martín Lucero representa la principal amenaza del elenco brasileño, que buscará aprovechar su experiencia para inclinar la balanza en terreno ajeno.

La historia entre ambos apenas comienza: la única vez que se enfrentaron fue en el empate de la semana pasada. Este segundo capítulo, sin embargo, tiene un condimento especial: de aquí saldrá un clasificado a los Cuartos de Final.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: AEROLÍNEA DENUNCIA INCIDENTES CON EL PLANTEL DE PEÑAROL DURANTE SU VUELO A ARGENTINA