Chivas vs Charlotte FC EN VIVO Leagues Cup Jornada 2

Chivas se encuentra en una situación complicada en la Leagues Cup 2025 y ahora buscará remediar el camino ante Charlotte FC.

El Rebaño cayó ante New York Red Bull con un gol en el último minuto del compromiso y ahora está obligado a ganar para mantener la esperanza de avanzar.

Por su parte, atraviesan una situación similar tras haber sido goleados por Juárez y también deben ir con todo por la victoria.

Bienvenido, amigos al MIN A MIN de Récord

Estas son las alineaciones de Chivas y Charlotte FC

📋 Quieren la victoria y... ¡No se guardan nada! The starting XI's for @Chivas vs. @CharlotteFC



Enjoy #LeaguesCup2025 action on @AppleTV! https://t.co/KhPTFOSPQR pic.twitter.com/6Oi8CaB1YK

— Leagues Cup (@LeaguesCup) August 3, 2025