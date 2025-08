Matheus Doria critica al guardaespaldas de Messi por incidente con jugadores de Atlas en Leagues Cup

Después de que a nivel mundial se hiciera viral el video en el que el guardaespaldas de Messi, Yassine Cheuko empujó a algunos futbolistas del Atlas, al final del partido entre los Rojinegros e Inter de Miami, algunas reacciones comenzaron a salir.

¿Qué dijo Matheus Doria sobre el guardaespaldas de Messi?

El capitán del Atlas, Matheus Doria aseguró que entiende la labor del guardaespaldas del astro argentino que es para los aficionados que invaden la cancha, sin embargo, consideró que no tiene la autorización de hacerlo con los jugadores del terreno de juego.

“Nosotros ya sabíamos que la directiva nuestra trabaja muy bien y ya se va a encargar de ese tema. Tengo entendido que el guardaespaldas estaba para proteger Messi de una posible entrada de un aficionado o lo que sea, pero entre jugadores creo que no tiene ese permiso”, señaló.

Doria está en desacuerdo con las formas del guardaespaldas de Messi

Para Doria, el que hay alguien que esté cuidado la integridad de los jugadores está bien, pero si ya está enfocado en otro tipo de aspectos, enfatizó en que nadie va a estar de acuerdo.

“Mientras se pueda proteger no solamente a los demás jugadores, la integridad física de los 22 jugadores que ahí están, está chido, pero ya si es para otros temas, pues obviamente nadie va a estar de acuerdo, pero no me corresponde mucho a mí hacer algo. Siento que la gente encargada ya está viendo”, agregó.

Al final reveló que ese tema es algo que ellos poco pueden hacer, por lo que todo lo dejó en mano de la directiva: “Creo que no nos toca mucho a decidir u opinar del tema, pero la parte directiva, la gente del club ya obviamente ya vio y creo que se va a hacer cargo de lo que se debe hacer, de lo que se puede y no se puede”, concluyó.

