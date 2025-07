Luka Modric dedica emotivas palabras al Real Madrid en su despedida: "Voy a ser siempre madridista"

Con 39 años y después de 14 temporadas con el club merengue, Luka Modric y el Real Madrid han decidido separar sus caminos. Tras la eliminación del equipo madridista en el Mundial de Clubes a manos del PSG, el croata vivió su último partido con la camiseta blanca, por lo que ha dejado un emotivo mensaje de despedida.

Modric se marcha del Real Madrid tras más de una década ı AP

"Fue un viaje largo, pero inolvidable"

Luka Modric dejó un último mensaje a la afición de su ahora exequipo antes de partir a una nueva aventura en el futbol europeo.

"El Real Madrid me lo ha dado todo; fue un viaje largo, pero inolvidable. Ha terminado una etapa inolvidable, gloriosa y ganadora, lo que he vivido me da más alegría, recordar todo lo que he conseguido aquí es para estar muy alegre, aunque se termine. En el Real Madrid he crecido como jugador y como persona. El Real Madrid me lo ha dado todo futbolísticamente y por eso estaré agradecido para toda la vida. Voy a ser siempre madridista", declaró en su despedida.

Su último partido fue en el MetLife Stadium ı AP

El jugador más condecorado del club

Modric se marcha del Real Madrid con 28 títulos conseguidos durante su estancia, números que lo posicionan como el más laureado en la historia del club: "Escuchar mis números me pone contento y orgulloso de lo que he conseguido; ser el jugador que ha ganado más títulos en el mejor club de la historia del futbol es algo impresionante. También hay otras cosas como el cariño de la gente, siempre me quedo con eso porque es algo que nadie te puede quitar; no puedes engañar a la gente y no van a quererte solo porque juegues en el Real Madrid, pero ese cariño que me han dado es impresionante, nunca lo imaginé", agregó con emotividad.

También tuvo unas palabras para quien hizo posible su fichaje con el Madrid procedente del Tottenham: Florentino Pérez.

"Ha sido muy importante para mí, primero porque me trajo aquí. Desde aquel momento siempre me ha mostrado un cariño especial, ahora puedo decirlo:me ha tratado diferente, me tenía un cariño muy especial y creo que lo ha demostrado en mi último partido porque yo nunca había visto al presidente llorar", mencionó.

Nuevo reto para Modric en Italia ı AP

Todo indica a que ahora, Luka Modric tiene rumbo a la Serie A, específicamente con el AC Milan, a quienes llegará a reforzar en el mediocampo, justo en la misma temporada en la que Kevin De Bruyne será parte del actual campeón, Napoli.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: El caso León se repite: Crystal Palace, fuera de Europa League por multipropiedad