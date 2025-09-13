Real Sociedad vs Real Madrid EN VIVO LaLiga Jornada 4

LaLiga vuelve a la actividad tras la Fecha FIFA con un auténtico partidazo que promete sacar chispas entre Real Sociedad y Real Madrid, correspondiente a la Jornada 4.

El conjunto de San Sebastián aún no sabe lo que es ganar esta temporada y tendrá la oportunidad perfecta para hacerlo, ante su gente, y contra uno de los equipos más importantes de España.

Sin embargo, será un prueba más que difícil, pues suman seis enfrentamientos (en todas las competencias) sin poder vencer al Madrid; cinco fueron derrotas.

Por su parte, los merengues llegan con motivación tras hilar tres triunfos en el inicio de la campaña y siendo líderes, aunque estarán mermados debido a distintas lesiones.