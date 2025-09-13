¿Cuándo y dónde ver América vs Chivas Femenil?

Las Águilas del América Femenil buscan mantener el buen paso en el Apertura 2025 cuando reciban a las Chivas, las azulcremas llegan como sublíderes de la tabla de clasificación con 25 unidades y tan solo una derrota.

Las capitalinas llegan tras un frustrado empate en la pasada fecha ante Atlético San Luis donde sus errores le cobraron factura ante las potosinas resultando la división de unidades en el Estadio Ciudad de los Deportes.

Liga MX Femenil l IMAGO7

Ahora vuelven a casa ante una Chivas que llegan como octavas luego de un inconstante torneo en el que recientemente se impuso de visita 2-1 ante León para recuperar la confianza y es que previamente se llevó una goleada en casa ante Tigres.

Antecedentes

América y Chivas se verán las caras nuevamente en donde las azulcremas han marcado el ritmo con una supremacía en los últimos 10 cotejos; las dirigidas por Ángel Villacampa tiene siete victorias por una de las rojiblancas y dos empates.

Los últimos partidos antes mencionada incluye juegos en fase de eliminación con las americanistas siendo amplias ganadoras, el único triunfo de Chivas fue en temporada regular.

Ciudad de los Deportes l IMAGO7

América vs Chivas

Todo está listo para el encuentro en el Estadio Ciudad de los Deportes entre América y Chivas este 14 de septiembre, día de la Exaltación de la Cruz, y lo podrás seguir a través de ViX, TUDN, Canal 2 y YouTube de Liga MX Femenil.

Hora: 12:00hrs

Estadio: Ciudad de los Deportes

Transmisión: ViX, TUDN, Canal 2 y YouTube de Liga MX Femenil

América vs Chivas Femenil l IMAGO7