Liga MX Femenil: ¿Cuándo y dónde ver Rayadas vs América?

Las Rayadas atraviesan un momento clave en el cierre del torneo. Luego de varias jornadas con altibajos, el conjunto regiomontano parece reencontrarse con su mejor versión y llega con renovada confianza para enfrentar a América Femenil en el Estadio BBVA, donde buscarán dar un golpe de autoridad que reafirme su candidatura al título.

En acción | IMAGO7

Así llegan Rayadas y América al compromiso

El equipo regiomontano ha mostrado una mejoría en su funcionamiento colectivo, con mayor equilibrio entre defensa y ataque, además de una mayor conexión entre sus jugadoras ofensivas. Sin embargo, el duelo ante las Águilas pondrá a prueba su verdadera capacidad de competir frente a un rival que atraviesa un sólido momento en la Liga MX Femenil.

Rayadas no olvidan los antecedentes recientes. América ha salido victorioso en los últimos tres enfrentamientos de fase regular, una racha que rompió la tendencia que alguna vez dominó Monterrey, cuando imponía su jerarquía ante las capitalinas. Este partido, por tanto, representa más que tres puntos: es una oportunidad de reivindicación.

Con 23 unidades y ubicadas en el sexto lugar de la tabla general, las albiazules aún sueñan con cerrar entre las cuatro primeras posiciones, lo que les daría ventaja en la liguilla. Para lograrlo, deben mantener la consistencia y aprovechar su fortaleza como locales, donde suelen ofrecer sus mejores actuaciones.

En partido | IMAGO7

El calendario, sin embargo, no les da tregua. Tras medirse ante América, deberán visitar a Tijuana, disputar su último compromiso de la fase de grupos en la Concacaf W Champions Cup y finalmente cerrar el torneo con dos duelos en casa ante León y Atlas, compromisos que definirán su futuro inmediato.

En la otra vereda, América llega como tercer lugar de la clasificación y con la obligación de ganar para mantenerse en la pelea por el liderato. Las Águilas han mostrado un futbol dominante, basado en la posesión, la presión alta y la contundencia ofensiva, características que las convierten en uno de los rivales más temidos del campeonato.

Con ambos equipos en plena lucha por objetivos importantes, el choque en el “Gigante de Acero” promete intensidad y emociones de principio a fin. Rayadas buscará demostrar que su repunte no es casualidad, mientras América intentará confirmar por qué es uno de los proyectos más consistentes del futbol femenil mexicano.

¿Dónde ver Rayadas vs América de Liga MX Femenil?

Fecha: Lunes 6 de octubre

Lunes 6 de octubre Hora: 20:00 horas del centro de México

20:00 horas del centro de México Lugar: Estadio BBVA, Monterrey

Estadio BBVA, Monterrey Transmisión: Canal 9, ViX, YouTube Liga MX Femenil

Rayadas vs América | IMAGO7



