España vs México Mundial Sub-20 EN VIVO Fase de Grupos Jornada 2

Después de un debut emocionante, la Selección Mexicana se mide frente a España en la segunda jornada de la Fase de Grupos del Mundial Sub-20.

El equipo dirigido por Fernando Arce dio una buena exhibición en su primera prueba y logró sumar un punto tras empatar 2-2 contra Brasil.

Ahora, se medirán a La Roja en un partido clave y definitorio para ambas de cara a la siguiente etapa del certamen.

En caso de una victoria, el Tri estaría muy cerca de amarrar su boleto, sin embargo, otro empate o perder complicaría mucho su situación y llegaría a la última fecha con la calculadora en mano y sin depender de sí mismo.

España, por su parte está obligada a conseguir un buen resultado, pues cayó ante Marruecos en su primer compromiso y su clasificación se encuentra en riesgo.

SIGUE EN VIVO LAS ACCIONES MÁS IMPORTANTES DEL PARTIDO:

¡TODO LISTO!

La Selección Mexicana está lista para enfrentar a España en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, duelo crucial para las aspiraciones del Tri en el Mundial Sub-20.

Selección Mexicana Sub 20 | MEXSPORT

Alineación de México

Este es el XI que Eduardo Arce manda al campo para buscar a los tres puntos frente a España.

Alineación España

Los once jugadores de España para enfrentar a México en el Mundial Sub-20.

¡Suenan los himnos!

Se entonan los himnos de España y México en la cancha del Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos.

¡Arranca el partido!

01' - ESPAÑA 0-0 MÉXICO | ¡Comienza el partido! El Tri busca sumar sus primeros tres puntos.

04' - ESPAÑA 0-0 MÉXICO | España intenta tiro de larga distancia que pasa por encima del arco del Tri.

13' - ESPAÑA 0-0 MÉXICO | España se acerca con peligro y revienta el poste.

16' - ESPAÑA 0-0 MÉXICO | La Roja toma control del balón, pero México se defiende correctamente.

19' - ESPAÑA 0-0 MÉXICO | México intentó desde el sector derecho, pero no consiguió tener la opción clara de disparar al arco.

21' - ESPAÑA 0-0 MÉXICO | España consigue un penalti por una carga de Pachuca.

22' - ESPAÑA 0-0 MÉXICO | México solicita revisión de la jugada con la tarjeta verde.

24' - ESPAÑA 0-0 MÉXICO | El árbitro echa para atrás la decisión luego de la revisión.

31' - ESPAÑA 0-0 MÉXICO | México intenta desde fuera del área y Fran González ataja

32' - ESPAÑA 0-1 MÉXICO | ¡GOOOOOOOOOOOOOOL! Gilberto Mora le da la ventaja a México con una gran definición.

36' - ESPAÑA 0-1 MÉXICO | España se acerca con un disparo peligroso que se va por encima del arco.

41' - ESPAÑA 1-1 MÉXICO | Gol de España, Pablo G. anota el empate con un disparo desde fuera del área.