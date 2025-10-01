Partidos de hoy 1 de octubre de 2025

La Selección Mexicana juvenil busca la clasificación a la siguiente ronda. Hay un día lleno de actividad futbolera este miércoles, con actividad la UEFA Champions League, el Mundial Sub-20, la Concacaf Women’s Champions Cup y la esperada Campeones Cup. A continuación, te presentamos la agenda deportiva de este miércoles 1ro de octubre del 2025.

El torneo juvenil más importante del planeta se lleva los reflectores este miércoles. La Selección Mexicana Sub-20 se enfrenta a su similar de España, uno de los grandes favoritos, en un partido imperdible. Tras rescatar un punto ante Brasil en su debut, los dirigidos por Eduardo Arce y comandados por Gilberto Mora sueñan con su clasificación a la siguiente ronda.

En el mismo día, el torneo también tendrá actividad con el duelo del mismo grupo del Tri entre Brasil y Marruecos, así como los enfrentamientos entre Italia y Cuba y Argentina contra Australia.

Buscan el pase a la siguiente ronda | MEXSPORT

Champions League

Previo a la actividad del Mundial en Chile, se disputarán los partidos de la UEFA Champions League, en la que el mexicano Rodrigo Huescas tendrá actividad cuando su equipo, Copenhague visite al Qarabag.

Más tarde, tendremos lo que parece ser el partido de la Jornada, con Barcelona enfrentándose al campeón defensor París Saint Germain. Este duelo apunta a llevarse los reflectores pues ambos, son grandes candidatos a levantar el título a final de temporada.

Al mismo tiempo otros equipos candidatos al titulo como Arsenal, Napoli y Manchester City tendrán actividad cuando se enfrenten al Olympiacos, Sporting Lisboa y Mónaco respectivamente. En el resto de los duelos tendremos el Bayer Leverkusen contra el PSV Eindhoven, el Villarreal vs Juventus, y Borussia Dortmund contra el Athletic Club de Bilbao.

Barcelona y PSG se llevan los reflectores | X

Campeones Cup y actividad Femenil

La jornada cerrará con broche de oro con la Campeones Cup 2025, torneo que enfrenta al campeón de la MLS contra el monarca de la Liga MX. En esta edición, el LA Galaxy se mide a los Diablos Rojos del Toluca a las 20:30 horas. El duelo promete ser uno de los encuentros más atractivos del día, ya que pondrá en la cancha a dos instituciones históricas con gran rivalidad entre las ligas de Estados Unidos y México.

Finalmente, futbol femenil también tendrá protagonismo este martes con la Concacaf Women’s Champions Cup. Las Tuzas del Pachuca reciben al Alajuelense de Costa Rica. Este partido apunta a definir a las Semifinalistas del torneo pues Pachuca puede seguir a América a la fase final del certamen.

Definen al campeón de campeones | X

TODOS LOS PARTIDOS

La agenda deportiva | RÉCORD