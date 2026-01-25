Ramón Juárez sobre la posibilidad de ir al Mundial: "Hasta que este la lista final, la ilusión sigue"

El tiempo corre y cada vez quedan menos lugares en la Selección Nacional de México para la Copa del Mundo, mismos al que algunos jugadores todavía aspiran a meses del arranque del Mundial 2026.

Uno de los jugadores que suenan para poder colarse en la lista final de Javier Aguirre es el defensor central de las Águilas del América Ramón Juárez, que jugó algunos minutos contra Bolivia este domingo.

Ramón Juárez busca llegar al Mundial con México | MEXSPORT

Una vez después de que terminó el encuentro entre mexicanos y bolivianos, Ramón Juárez habló en zona mixta sobre lo que espera de cara a la Copa del Mundo.

"Hasta que esté la lista final la ilusión mía va a ser máxima, tengo que hacer lo que a mí me toca, trabajar al máximo siempre y buscar ser feliz en cada oportunidad que me toqué jugar y siempre dar lo mejor dentro de la cancha", comentó Juárez

Chiquete le abriría la puerta a Juárez

Javier Aguirre podría tener en cuenta a Juárez después de la lesión de Jesús Orozco Chiquete, defensor central de Cruz Azul que apunta a perderse la Copa del Mundo tras ser operado durante la parte final del torneo Apertura 2025.

Israel Reyes, que también ha sido considerado de forma constante por Javier Aguirre, se lesionó frente a Bolivia, por lo que Aguirre comenzará a buscar posibles nombres para ocupar los lugares para suplir a César Montes y a Johan Vásquez, de ser necesario.

Ramón Juárez solo ha tenido minutos en dos encuentros con la Selección Mexicana, ni uno en partidos oficiales, siendo uno de los nombres con menos minutos en la Selección de Javier Aguirre.

