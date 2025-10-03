¿Se aleja del Mundial? Guillermo Ochoa no fue convocado por Javier Aguirre para Fecha FIFA de octubre

Guillermo Ochoa quedó fuera de la convocatoria de la Selección Mexicana. Aunque el guardameta mexicano cumplió con el requisito de Javier Aguirre de encontrar un nuevo club, no llenó las expectativas del entrenador.

Tal y como reveló Luis Castillo en Los Informantes (lunes a viernes a las 13:00 horas, en las plataformas de RÉCORD), el exguardameta del América no logró entrar en la lista definitiva para los duelos ante Ecuador y Colombia. Dicha decisión del 'Vasco' Aguirre deja en el aire la participación de Guillermo Ochoa en el Mundial 2026.

La oportunidad en Fecha FIFA

El conjunto mexicano tendrá pruebas de un nivel mayúsculo ante Ecuador y Colombia, equipos que consiguieron su pase al Mundial con grandes actuaciones en las Eliminatorias. Javier Aguirre tendrá que encontrar diversas soluciones para las bajas sensibles que tuvo México, como Rodrigo Huescas.

Por su parte, el puesto de la portería aún no ha sido definido, aunque Luis Ángel Malagón y Raúl Rangel son los más importantes al momento. El tercer puesto dentro para la próxima convocatoria será para Carlos Acevedo, arquero de Santos Laguna.

¿Cuántas oportunidades le quedan a Ochoa de cara al Mundial 2026?

Con su ausencia en la Fecha FIFA de octubre, el arquero mexicano perdió otra gran oportunidad para demostrar su valía a Javier Aguirre. El portero del AEL Limassol tendrá solamente dos oportunidades para ser convocado.

La última Fecha FIFA de este año será en noviembre; mientras que la primera del 2026 es en marzo. De cara al Mundial se abrirá una última ventana para enfrentamientos de carácter amistoso como preparación, sin embargo, esa fecha será con una lista preliminar para la Copa del Mundo.

¿La portería tiene dueño?

Los dos arqueros mexicanos del momento en la Liga MX, Luis Ángel Malagón y Raúl 'Tala' Rangel, generaron algunas dudas con la camiseta de la Selección Mexicana. El portero de América fue el titular en Copa Oro, aunque su rendimiento estuvo debajo de lo esperado; mientras que el cancerbero de Chivas tampoco tuvo grandes actuaciones en sus partidos amistosos.

Tala es el titular indiscutible del Rebaño Sagrado, sin embargo, en las primeras 11 jornadas sufrió algunos errores importantes. En dichos partidos, el arquero del conjunto Rojiblanco recibió 17 goles y solo ha podido dejar su portería sin anotaciones en dos ocasiones.

Por su parte, el arquero de las Águilas solamente jugó nueve de los 11 partidos posibles con el cuadro azulcrema. Luis Ángel Malagón también dejó en cero su portería tres veces; aunque no ha tenido el nivel esperado.

Convocados de América y Cruz Azul

Con información de Ilianny Aparicio en Los Informantes (lunes a viernes a las 13:00 horas, en las plataformas de RÉCORD), América tendrá los siguientes convocados: Kevin Álvarez, Israel Reyes, Ramón Juárez, Luis Ángel Malagón y la gran sorpresa de Alexis Gutierrez.

Por su parte, Cruz Azul tendrá como representantes en la Fecha FIFA de octubre a: Erik Lira, Jorge Sánchez, Jesús Orozco Chiquete; mientras que Ángel Sepúlveda se perderá dicho proceso por su lesión.