¿Se equivocó? Paul Delgadillo rompe el silencio sobre las Finales del América ante Cruz Azul y Tigres

Han pasado más de una década de los títulos del Clausura 2013 y Apertura 2014 del Club América y desde entonces, a Las Águilas se le han acusado de recibir ayudas arbitrales en dichos campeonatos, ante estos señalamientos, el propio Paul Delgadillo, exárbitro mexicano, aclaró la situación.

Paul Delgadillo pitó dos finales al América | MEXSPORT

Respecto a la Final del 2013 que América gana dramáticamente en la cancha del Estadio Azteca a Cruz Azul, Paul Delgadillo, árbitro central de aquella Final ha vuelto a mencionar que sí existió falta de América en el primer gol de la remontada, sin embargo, también aclara que en su momento en cancha no se percató de eso, ni él ni ningún jugador de La Máquina, pues no hubo reclamos de ello.

“Sí era falta, en la cancha no se ve, ninguno de ustedes en la cancha la vimos… Para mí lo más honesto se me hizo decir y lo sigo diciendo, claro que es falta, pero no la ves y no la marcas, así nos pasó y seguirá pasando en el arbitraje”, declaró en el podcast El RePortero.