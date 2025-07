¿Se viene Denis Bouanga al América? 'La liga mexicana atrae tanto como la brasileña'

La falta de fichajes en América ha sido un tema recurrente todo el verano, sin embargo, un 'bombazo' podría aterrizar a Coapa en un par de días. Desde hace un tiempo, Denis Bouanga, jugador del LAFC, es uno de los futbolista que la directiva azulcrema buscó, pero, nunca pudo llegar a buen puerto su fichaje.

En el marco del All-Star Game, entre las estrellas de la Liga MX y la MLS, el jugador del LAFC reconoció el nivel de la liga nacional y su conocimiento de la misma gracias a André Pierre-Gignac. El futbolista franco-gabonés comentó que aunque tiene contrato vigente con el equipo angelino, no le cierra la puerta a llegar a las Águilas o cualquier equipo de liga.

Con LAFC | MEXSPORT|

"Conozco de la Liga MX a André Pierre-Gignac, porque es mi amigo y me habló bien tanto del nivel de la liga como de las bonitas ciudades del país. No puedo adelantarme mucho, aún tengo contrato vigente con LAFC, y no puedo decir que quiero jugar en México. Aunque, para cualquier futbolista, la liga mexicana atrae tanto como la brasileña", comentó el jugador de 30 años.

La posible llegada de Bouanga al futbol mexicano con América sería de gran ayuda para las Águilas, pues en cuestión ofensiva, el conjunto de André Jardine ha quedado a deber. El futbolista con raíces africanas cuenta con una gran explosividad por la banda, cosa que dejó muy en claro en el partido por el Mundial de Clubes ante América.

¿Al América? | MEXSPORT|

¿Se viene el bombazo al Nido?

Pese a toda la especulación que volvió a surgir desde el fin de semana, aún no hay una oferta formal de por medio. Denis Bouanga declaró que no sabe nada acerca de alguna negociación, sin embargo, no se descarta la salida del atacante para una aventura en nuestro balompié.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: MARCEL RUIZ RECHAZA OFERTA DE PALMEIRAS; SUEÑA CON EUROPA