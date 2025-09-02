¡Al Viejo Continente! Juvenil mexicano deja San Luis y ficha por Atlético de Madrid

Ronaldo Nájera será nuevo jugador del Atlético de Madrid, el atacante de 22 años deja al Atlético de San Luis, hermano del conjunto español, para unirse a la filial de los ‘Colchoneros’ en calidad de cedido por un año.

El fichaje del mexicano está próximo a hacerse oficial con el equipo B de los rojiblancos. Su presencia será una prueba y hasta el momento sólo faltan trámites administrativos para cerrar el traspaso, reporta ‘El Francotirador’ en su columna de este martes.

Ronaldo Nájera l IMAGO7

El responsable para esta gran oportunidad fue Seve García, exdirectivo del equipo mexicano, quien funge actualmente como secretario técnico, responsable de la identificación, seguimiento y valoración de jugadores para el grupo en España, México y Canadá.

¿Quién es Ronaldo Nájera?

Nájera es un jugador surgido de las Fuerzas Básicas de los Tigres, elemento que estuvo en su momento en el radar de las Chivas; sin embargo, terminó llegando al San Luis en la que disputó 34 encuentros con cuatro goles y cuatro asistencias.

Cabe mencionar, que en el presente torneo el juvenil destacó en tres de los siete partidos del conjunto potosino donde colaboró con una anotación recientemente ante el Toluca en el Alfonso Lastras de la Jornada 7.

Liga MX l IMAGO7

Representante

El elemento de 22 años está representado por la Agencia ‘El Cielo’ que tiene a otros jugadores mexicanos como Sánchez Purata de Tigres, Carlo Moreno de Pachuca y Obed Vargas de Seattle Sounders, este último como uno de mayor proyección.

San Luis l IMAGO7