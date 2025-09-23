Atlético San Luis vs América: ¿Cuándo y dónde ver el juego de la J10 del Apertura 2025 de la Liga MX?

La Jornada 10 de la Liga MX se juega a mitad de semana en la recta final del torneo regular. Esta vez, Atlético San Luis recibe al América en el Alfonso Lastras con miras a salir de la mitad de la tabla y tratar de alcanzar los puestos de Play In de la mano de su entrenador Guillermo Abascal.

Con ocho puntos de diferencia uno con otro, el duelo significará el regreso a suelo potosino de André Jardine, que a pesar de triunfar con los azulcremas de manera reciente, con San Luis también logró cosas importantes con los recursos que tenía.

El Estadio Alfonso Lastras será la sede de este compromiso | Imago7

¿Cómo llegan ambos equipos al inicio de su fecha doble?

Atlético San Luis es el undécimo lugar de la tabla con solamente 10 puntos cosechados de tres victorias, un empate y cinco derrotas. Una de sus estadísticas más llamativas es que han anotado 15 goles y han recibido la misma cantidad, siendo el único equipo del torneo con diferencia de cero tras nueve jornadas.

El último resultado de San Luis fue positivo, pues en la Jornada 9 golearon a Santos Laguna 1-4, con una espléndida participación de su delantero Joao Pedro, actual goleador del torneo con 8 tantos en 779 minutos. El ariete brasileño marcó un doblete en dicho encuentro.

El último partido como local de los dirigidos por Guillermo Abascal fue en la Fecha 8, cuando empataron 1-1 contra Xolos del 'Loco' Abreu. Después de enfrentar al América, San Luis visitará a Pachuca el sábado 27 de septiembre y posteriormente a Mazatlán en la Jornada 12.

Joao Pedro llegó de gran manera al futbol mexicano | Imago7

América se ubica en la cuarta posición del torneo con 18 puntos, producto de cinco victorias, tres empates y una derrota. Su más reciente resultado fue un empate 2-2 contra Monterrey en el 'Gigante de Acero', donde igualaron en la agonía del partido con gol de Ramón Juárez.

Antes de ese empate, las Águilas habían perdido el Clásico Nacional contra Chivas, aunque como visitante se mantienen invictos con dos victorias y tres empates.

El máximo goleador azulcrema es Brian 'Rayito' Rodríguez con 3 tantos en 497 minutos, seguido por el francés Allan Saint-Maximin, refuerzo bomba del torneo, quien con apenas 219 minutos jugados ya suma goles en la lista de artilleros del América.

Ramón Juárez empató el último resultado de América | Imago7

¿Dónde ver el cruce de André Jardine con su exequipo?

Fecha : Miércoles 24 de septiembre

: Miércoles 24 de septiembre Sede : Estadio Alfonso Lastras

: Estadio Alfonso Lastras Horario : 9:00 PM (tiempo del centro de México)

: 9:00 PM (tiempo del centro de México) Dónde ver: ESPN

Se espera un lleno en el estadio potosino | Imago7