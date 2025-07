Torrent regresa a San Luis y se emociona: 'Fui muy feliz aquí, quizá no lo supe en ese momento'

Domenec Torrent visitó San Luis por primera vez desde que dejó el banquillo potosino y no pudo ocultar su emoción.

El ahora técnico de Rayados, recordó con alegría su primera aventura en la Liga MX y aseguró que, tras volver, se dio cuenta de lo feliz que fue en ese momento.

Torrent saluda a Abascal, nuevo DT de San Luis, en el Alfonso Lastras | MEXSPORT

Además, agradeció a la institución tunera por el trato que recibió y afirmó que no podría haber llegado a Monterrey sin su paso por San Luis.

“Hoy me he dado cuenta de que fui muy feliz aquí, quizá no lo sabía en ese momento, pero lo entiendes cuando vuelves. He caminado por el (Parque) Tangamanga y he recordado muchas cosas. El club me trató muy bien, con los jugadores tengo una relación excelente. Si hoy estoy en Rayados es porque pasé por aquí", dijo.

Para la mala fortuna de la afición potosina, Torrent se impuso en su primera visita al Alfonso Lastras y se llevó la victoria 1-0.

