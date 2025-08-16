Cruz Azul vs Santos EN VIVO Liga MX Jornada 5 Apertura 2025

Continúa la acción de la jornada 5 del Apertura 2025, este sábado, la Máquina Celeste de Cruz Azul quiere mantenerse con la buena racha en la Liga y conseguir una nueva victoria, tras derrotar el pasado lunes a Atlético San Luis.

Por su parte, Santos quiere seguir en la senda del triunfo y ganar su tercer encuentro ante un equipo grande de la Liga MX, en la primera jornada vencieron a Pumas y en la semana pasada derrotaron a Chivas.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: León se solidariza con Fernando Navarro ante delicado momento: “Nuestras oraciones con ustedes”