Faitelson vuelve a cargar contra Cruz Azul: "Actúan con poca transparencia"

Este fin de semana, Martín Anselmi volvió a aparecer después de su despido del Porto, desenterrando el tema de cómo fue su salida del cuadro de la Máquina Celeste de la Cruz Azul.

En la entrevista, el exentrenador sudamericano de la Máquina, aseguró que "él no le fue infiel" al equipo de la Liga MX, lo que ha dado paso a múltiples interpretaciones, entre ellas, la de David Faitelson.

El mensaje de Faitelson hacia Cruz Azul | CAPTURa|

En sus redes sociales, el analista de TUDN, aseguró que las declaraciones del estratega argentino son la muestra de la poca transparencia con la que Cruz Azul se maneja.

"Lo que dice Anselmi sobre su marcha del futbol mexicano y su presunta “infidelidad” se complica por una práctica muy frecuente en Cruz Azul: la poca transparencia con la que actúan", comentó Faitelson

Anselmi habló sobre su salida de Cruz Azul | MEXSPORT|

Martín Anselmi salió de Cruz Azul después de perder una final y una semifinal frente a las Águilas del América en un año al frente del conjunto capitalino.

