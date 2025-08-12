Llegar a Primera División no es sencillo, mucho menos mantenerse. Y no solo aplica para los jugadores, sino también para los árbitros, a quienes un error puede dejarlos en la "congeladora" por varios compromisos.

Actualmente, con el VAR y las minuciosas repeticiones en las transmisiones televisivas, los silbantes están más expuestos al escrutinio y el juicio público. Esta situación recientemente le ocurrió a Vicente Jassiel Reynoso, encargado de impartir justicia en el juego de Atlético San Luis contra Cruz Azul, en el cierre de la Jornada 4 del Apertura 2025.

El árbitro central en el Alfonso Lastras tuvo una actuación cuestionable | MEXSPORT

La actuación del silbante dejó mucho que desear, por el trámite del juego en general y en específico por el penal a favor de Cruz Azul y la expulsión de Joao Pedro. En esta segunda, no solo la apreciación fue cuestionable, sino que al momento de abrir el micrófono dejó en evidencia su desconcierto.

"Al jugador", comienza Vicente Jassiel antes de preguntar a sus colegas qué número tenía el futbolista al cual acababa de expulsar. "Me equivoqué", añade, a pesar de que tenía el micrófono abierto y todos pudieron escuchar sus comentarios.

Esta clase de errores suelen costar muy caro...



Al árbitro también se le castiga...



Difícilmente -y lamentablemente- volveremos a ver a Vicente Jassiel como árbitro central el resto del torneo.



Otro error para Vicente Jassiel en el Apertura 2025

No fue la primera vez en el actual certamen que el silbante cometió un error, aunque en la anterior ocasión fue como asistente del VAR. Fue en la Jornada 2, en el juego entre León y Chivas, que Jassiel Reynoso, a lado de Guillermo Pacheco, decidieron no se revisara una posible expulsión a Nicolás Fonseca por falta sobre José Castillo.

Curiosamente, Pacheco Larios también fue objeto de controversia este fin de semana, ya que no sancionó un penal en los minutos finales del partido entre Pumas y Necaxa en Ciudad Universitaria.

La actuación de Jassiel como central fue polémica | MEXSPORT

La corta trayectoria de Vicente Jassiel en Primera División

Después de varios años en Tercera División, Liga Premier y divisiones inferiores, el silbante debutó en la Liga MX Femenil, en el partido entre Monarcas Morelia y Toluca en el Clausura 2018. Tras eso, tuvieron que pasar cinco años para que recibiera su primera oportunidad en la Liga MX.

Fue en el empate 1-1 entre Gallos Blancos de Querétaro y Pachuca, en la Jornada 4 del Apertura 2023, que Reynoso Arce tuvo su primer juego como central. Antes de eso había estado en varios encuentros como cuarto árbitro o bien como asistente del VAR.

Sin embargo, desde su debut en Primera División no ha podido consolidarse. Hasta ahora, a lo largo de dos años, suma 13 partidos como silbante central; su torneo con más participación fue en el Apertura 2024, en el cual se encargó de impartir justicia en seis compromisos.

Jassiel Arce tiene una corta trayectoria en Primera División | MEXSPORT