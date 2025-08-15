La Jornada 5 del Apertura 2025 de la Liga MX tiene un 'platillo' muy importante dentro de los duelos ofrecidos este fin de semana. Un todavía herido Cruz Azul recibe a los sorpresivos Santos Laguna, quienes contra todo pronóstico aspiran a puestos de Liguilla directa apenas en el inicio del torneo.

¿Cómo llegan ambos al duelo de la J5?

Cruz Azul marcha como quinto lugar de la clasificación general con ocho puntos, cuatro debajo de Pachuca que es el líder, incluso ganando este duelo, los dirigidos por Nicolás Larcamón no aspiran a más allá de la segunda plaza, en dado caso de que los demás resultados los respalden. El quinto lugar se debe a dos victorias y dos empates en sus primeros cuatro duelos.

El último partido, es decir, el de la Jornada 4, Cruz Azul lo ganó sufriendo 1-2 ante Atlético de San Luis, es por eso que llegan a este duelo con aspiraciones de quedarse con una posición más alta de la que tienen en este momento. Su último encuentro como local en el Estadio Olímpico Universitario también lo ganaron, fue por goleada 4-1 ante León.

Por parte de Santos, de momento se encuentran séptimos de la tabla de manera sorpresiva debido al último año que tuvieron. Dos victorias y dos derrotas los dejan con seis puntos en el lugar actual. En caso de ganar ante los celestes, incluso podrían rebasarlos en puntos y quitarles una mejor posición.

Su último partido de liga lo ganaron 1-0 ante Chivas con gol de Bruno Barticiotto vía penal; sin embargo, antes de eso, su última presencia como visitante en el torneo se vio afectada por la derrota por el mismo marcador ante La Franja del Puebla.

¿Dónde ver el encuentro entre celestes y santistas?

Fecha : Sábado 16 de agosto

: Sábado 16 de agosto Sede : Estadio Olímpico Universitario

: Estadio Olímpico Universitario Horario : 7:00 PM (tiempo del centro de México)

: 7:00 PM (tiempo del centro de México) Dónde ver: Canal 5, Vix

