Liga MX: ¿Cuándo y dónde ver el Pachuca vs Tijuana?

Los Tuzos de Pachuca recibirán a los Xolos de Tijuana en la quinta jornada del Apertura 2025 con la misión de prolongar su paso perfecto en el campeonato. El equipo de Jaime Lozano ha mostrado una solidez notable en este arranque, lo que les ha permitido instalarse en la cima de la clasificación con pleno de victorias. La escuadra hidalguense no solo presume ser la mejor defensiva del torneo, sino también una de las más productivas al ataque.

IMAGO7

¿Cómo llegan Pachuca y Tijuana a la Jornada 5 de la Liga MX?

La confianza en la Bella Airosa es alta, pues el cuadro tuzo ha sabido imponer condiciones tanto en casa como fuera de ella. Con un futbol equilibrado y efectivo, Pachuca parte como favorito para mantener su racha y ampliar la ventaja sobre sus perseguidores. El apoyo en el Estadio Hidalgo se presenta como un factor adicional que podría inclinar la balanza a su favor.

En contraste, Tijuana atraviesa un inicio irregular bajo las órdenes de Sebastián ‘Loco’ Abreu. Aunque han rescatado puntos frente a rivales complicados, la inconsistencia les ha impedido escalar posiciones y ahora se enfrentan a un reto mayúsculo: vencer por primera vez a Pachuca en condición de visitantes. Para los fronterizos, dar la campanada significaría no solo un impulso anímico, sino también un mensaje de competitividad rumbo al resto del certamen.

IMAGO7

¿Dónde ver Pachuca vs Tijuana de la Liga MX?

Fecha: Sábado 16 de agosto

Sábado 16 de agosto Hora: 19:00 horas del centro de México

19:00 horas del centro de México Lugar: Estadio Hidalgo, Pachuca

Estadio Hidalgo, Pachuca Transmisión: Caliente TV y Fox en Tubi

IMAGO7

También te puede interesar: León se solidariza con Fernando Navarro ante delicado momento: “Nuestras oraciones con ustedes”