Las figuras con las que compartiría vestidor Berterame en Inter Miami

Germán Berterame estaría muy cerca de poner fin a su etapa con los Rayados de Monterrey. Todo indica que el delantero mexicano-argentino se convertiría en nuevo jugador del Inter Miami, equipo de la MLS que en los últimos años ha reunido a grandes figuras del futbol mundial.

Berterame podría estar viviendo sus últimos minutos en México | MexSport

Una delantera del Continente Americano

El conjunto de Florida ya ha contado con jugadores de renombre como los españoles Jordi Alba y Sergio Busquets, quienes marcaron una época con el FC Barcelona. Sin embargo, de concretarse su llegada, Berterame compartiría vestidor con estrellas de primer nivel en la actualidad.

Entre ellas destaca Rodrigo de Paul, campeón del mundo con la selección de Argentina y exjugador del Atlético de Madrid, un futbolista clave por su intensidad y liderazgo. También estaría Luis Suárez, uno de los mejores goleadores de los últimos años y referente histórico de la selección de Uruguay, con quien Berterame competiría directamente por la posición en el ataque.

Luis Suárez sería su compañero en la delantera | MexSport

¿Berte y 'La Pulga'?

Además, el delantero tendría la oportunidad de jugar junto a Lionel Messi, considerado por muchos como el mejor futbolista de la historia, lo que representaría un salto enorme en su carrera. A esto se suma que formaría parte del equipo propiedad de David Beckham y sería dirigido por Javier Mascherano, otra leyenda del futbol argentino.

La posible llegada de Berterame al Inter Miami no solo significaría un nuevo reto profesional, sino también la oportunidad de consolidarse en un proyecto lleno de estrellas y reflectores internacionales.