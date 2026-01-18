NFL multa a Azeez Al-Shaair, linebacker de Houston, por mensaje en apoyo a Palestina

Los Houston Texans quedaron eliminados de los Playoffs después de una nula actividad ofensiva por parte de C.J. Stroud. Sin embargo, la defensiva luchó hasta el final, con el linebacker, Azeez Al-Shaair, como uno de los más activos; aunque durante el partido dio de qué hablar por una multa que recibió.

El defensivo usó un protector ocular en el partido de la Ronda de Comodines ante los Pittsburgh Steelers con la leyenda: "detengan el genocidio". De acuerdo al reglamento de uniformes y regulaciones de la NFL, Regla 5, Sección 4, Artículo 8, se prohíbe mensajes personales escritos o ilustrados, a menos que hayan sido aprobados anteriormente por la liga; su multa fue de 11, 593 dólares.

Mensaje de Azeez Al-Shaair con apoyo a Palestina

Aunque no hizo referencia visual, el mensaje fue por la situación en Palestina, pues el linebacker dio diferentes mensajes previos. Durante una campaña de la NFL, "My Cause, My Cleats", Azeez Al-Shaair usó unos botines personalizados con la leyenda "libre", además de un versículo del Corán.

Azeez Al-Shaair es un musulmán practicante, por lo que ha usado sus redes sociales para informar sobre la situación en la Franja de Gaza. El defensivo de los Houston Texans también ha donado grandes cantidades de dinero en apoyo a lo que ocurre en Palestina.

¿Cómo fue la actuación de Azeez Al-Shaair ante los New England Patriots?

Pese a que los Houston Texans entraron al Juego Divisional como la mejor defensa de la NFL, poco a poco se dobló ante la nula actuación por parte de C.J. Stroud y su ofensiva. Azeez Al-Shaair solamente tuvo nueve tackleadas en todo el partido; sin ninguna captura al mariscal de campo.

En la temporada actual, Azeez Al-Shaair tuvo su mejor campaña en el departamento de las intercepciones, pues aunque no es su fuerte, logró sumar dos en la temporada. Además, en cuanto a tackleadas se refiere, tuvo 103 en todo el 2025.

