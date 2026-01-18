Royal Rumble 2026: ¿Qué luchadores apuntan a ser las grandes sorpresas de WWE?

WWE se prepara para su primer PLE del 2026, mismo que tendrá lugar por primera vez en Arabia Saudita. Se trata de Royal Rumble que, aunque una edición de Saturday Night's Main Event se llevará a cabo el 24 de enero, será el 31 del mismo mes cuando se abra oficialmente la actividad de los pagos por evento en el año.

Al ser la primera vez que una batalla real oficial sale del continente americano, no hay una total certeza de quiénes pueden ser los favoritos en cada rama para llevarse el triunfo y ser dueños de una oportunidad titular en WrestleMania, además de que los rumores de sorpresas en ambos combates no son seguros de ningún lado.

Poster oficial del evento | wwe.com

Sorpresas en tierras árabes

De cara a Royal Rumble y con algunos episodios de shows semanales y la primera edición de SNME en el camino, muchos de los fanáticos aún no tienen claro quiénes podrían ser los ganadores; sin embargo, hay un listado aparte de algunos luchadores que podrían aparecer de sorpresa, tal y como ha sucedido en ediciones anteriores.

Sin duda, uno de los que más resalta es Chris Jericho, ya que su contrato con AEW ha expirado, y aunque muchos lo esperaban en la primera edición de Monday Night Raw, su regreso después de siete años a la empresa sería indudablemente uno de los mejores momentos del 2026 apenas en su inicio.

Y2J podría ser incluso el número 30 | wwe.com

Aunque no sea aparición sorpresa como tal, debido a que ya ha estado en la programación de los shows anteriores, Brock Lesnar podría ser uno de los que salga para participar y, en caso de que se decida de esa manera, que sea él mismo quien pueda ganar. Uno de los invitados que no es luchador podría ser IShowSpeed, tal y como sucedió en la edición del 2025 en Indianapolis.

¿En cuanto a mujeres y alianzas?

Bianca Belair se perfila como una de las sorpresas en la rama femenina, ya que aunque se mantiene bajo contrato en WWE, pero no ha podido recuperarse al cien de una lesión y en caso de poder hacerlo, regresar y ganar su segunda batalla real podría hacerla enfrentarse a Jade Cargill, una de sus ex amigas en las historias recientes.

Podría haber ruptura en su amistad | wwe.com

Aunque no se trate de regresos, The Judgement Day podría aportar al factor sorpresa dentro del evento, pues las tres integrantes: Liv Morgan, Raquel Rodríguez y Roxanne Pérez forman parte de las favoritas para ganar una de las luchas más importantes de las mujeres, por lo que una traición entre ellas no pinta para nada descabellada.

Los luchadores de AAA apuntan también para ser de los que aparezcan de manera inesperada en el show, teniendo algunos ejemplos como Mr. Iguana, La Parka, Psycho Clown y más. Del lado de las mujeres hay menos claridad acerca de las posibles participantes 'nuevas'.