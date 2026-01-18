¡Sorpresa! Brady se reúne con Miami Dolphins para ser nuevo entrenador en jefe

Tras la reciente salida de Mike McDaniel, los Dolphins no han perdido tiempo para reestructurarse y la franquicia de Miami ha hecho oficial el inicio de su proceso de selección al confirmar que Joe Brady, actual coordinador ofensivo de los Buffalo Bills, ha completado una entrevista formal para el puesto de entrenador en jefe.

El movimiento se produce apenas 24 horas después de que los Bills fueran eliminados de los Playoffs, lo que ha liberado la agenda de Brady para atender las propuestas que empiezan a acumularse en su escritorio.

Joe Brady, coordinador ofensivo de Bills | AP

Un perfil ofensivo en ascenso

Joe Brady se ha consolidado como una de las mentes ofensivas más brillantes y jóvenes de la liga. Su labor con los Buffalo Bills ha llamado la atención de varios equipos que buscan revitalizar sus esquemas de ataque, por lo que se espera que Miami no sea el único destino en su itinerario de entrevistas durante las próximas semanas.

La urgencia de los Dolphins por asegurar una entrevista temprana responde a la alta demanda que rodea al técnico, quien anteriormente también tuvo pasos destacados por el fútbol colegial (LSU) y los Carolina Panthers.

Miami confirma entrevista con Joe Brady | AP

¿Parentesco con Tom Brady?

A pesar de las constantes dudas entre los aficionados, es importante recalcar que Joe Brady no tiene ningún parentesco con Tom Brady, el legendario mariscal de campo y actual dueño minoritario de los Las Vegas Raiders. Más allá de compartir el apellido y una exitosa trayectoria en la NFL, no existe un vínculo familiar entre ambos.

Joe Brady no es familia de Tom Brady | AP

¿Qué sigue para Miami?

La directiva de los Dolphins mantiene un hermetismo estratégico, pero la entrevista con Brady marca el inicio de un casting que promete ser exhaustivo. El objetivo es encontrar a alguien capaz de maximizar el talento ofensivo de la plantilla y finalmente dar el salto de calidad en la postemporada que la afición tanto exige.