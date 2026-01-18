Continúan las remodelaciones del Estadio Azteca y las pantallas gigantes roban protagonismo

A tan solo cinco meses de distancia de la Copa del Mundo 2026, pero a menos de tres para la reinauguración con la Selección Mexicana enfrentándose a Portugal, el Estadio Azteca, próximamente llamado Estadio Banorte, ha mostrado su actualización más reciente en cuanto a los nuevos detalles que presentará en su estructura.

Como era de esperarse, los usuarios en redes sociales ya han comenzado a quejarse debido a que algunos piensan que la remodelación no ha salido como ellos esperaban, argumentando que el inmueble quedará "prácticamente igual".

Siguen los avances en el inmueble | MexSport

¿Cómo va la remodelación del estadio?

A través de TIkTok, uno de los trabajadores en las obras de remodelación del Estadio Azteca compartió algunas imágenes que demuestran un nuevo avance en el inmueble, pues las pantallas gigantes en cada una de las cabeceras han sido probadas, por lo cual están funcionando de maravilla, al menos por lo que se puede ver en los videos.

Como parte de la descripción a lo largo del video, el trabajador demuestra que en un principio, una de las pantallas no podía captar la señal que le mandaban con las imágenes de Banorte, el nuevo patrocinador; sin embargo, con el paso de los minutos todo mejoró. Cabe resaltar que dichas pruebas se llevaron a cabo en la noche.

En la sección de comentarios, la gente no tuvo reparo en opinar al respecto, con la mayoría de dichas opiniones yéndose del lado negativo, pues no les ha gustado el tamaño de las pantallas, además de criticar que dentro de las remodelaciones no han tenido en cuenta a los escalones de cada una de las secciones del 'Coloso'.

Quejas por los nuevos colores

El nuevo patrocinador del Estadio Azteca es Banorte, por lo cual el inmueble cambiará de nombre al ser reabierto; no obstante, hay otra razón por la cual los fans han mostrado su enojo.

Una de las remodelaciones más fuertes ha sido la de los asientos, pues han cambiado de color; en publicaciones pasadas también se ha podido ver la manera en la cual las han acomodado, destacando que, para poder recrear el logo del banco que ahora los patrocina, han elegido los colores rojo y blanco, los cuales les ha hecho recordar a su acérrimo rival: Chivas.

Nuevas bancas | MexSport

Por lo pronto, la reinauguración del Estadio Azteca está pactada a llevarse a cabo el próximo 28 de marzo en contra de la Selección de Portugal, la cual ha dejado otra de las grandes quejas por el cambio de boletera y porque no es segura la presencia de Cristiano Ronaldo en el partido de visita de los lusitanos.