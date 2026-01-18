Santos Laguna y Juárez reparten puntos en el regreso de Caixinha al TSM

Santos Laguna y Juárez reparten puntos en el TSM
Fernando Villalobos Hernández
18 de Enero de 2026

En un encuentro marcado por la intensidad y los cambios constantes en el marcador, Santos Laguna y FC Juárez empataron 2-2 en un partido donde ambos equipos tuvieron la oportunidad de llevarse la victoria, pero terminaron sellando una igualada que castiga sus aspiraciones en el torneo.

El partido comenzó con un ritmo vertiginoso. Apenas al minuto 6, Homer Martínez fue amonestado, marcando la pauta de un encuentro físico. Santos Laguna logró abrir el marcador al minuto 26 gracias a Ezequiel Bullaude, quien aprovechó un rebote tras una atajada inicial de Sebastián Jurado para mandar el balón al fondo de las redes.

Juárez no bajó los brazos y buscó el empate antes del descanso, presionando la meta de un Carlos Acevedo que se convirtió en figura al detener embates peligrosos de Madson y Óscar Estupiñán.

La reacción brava y el drama del final

Para la parte complementaria, el técnico de Juárez movió sus piezas con el ingreso de Rodolfo Pizarro y Guilherme Castilho. La apuesta rindió frutos de inmediato: al minuto 55', el propio Pizarro puso el empate 1-1 tras una asistencia de Madson.

La respuesta de Santos fue agresiva y al minuto 60' se marcó un penal a su favor. Sebastián Jurado le atajó el disparo desde los once pasos, sin embargo, el rebote le permitió a Fran Villalba marcar el 2-1.

Cuando parecía que Santos controlaba el destino del encuentro, una falta de Kevin Palacios al minuto 72' le dio a Juárez un tiro libre peligroso. José Rodríguez ejecutó de forma magistral para vencer a Acevedo y poner el 2-2 definitivo.

Los últimos minutos fueron de asedio total. Tahiel Jimenez tuvo la oportunidad de darle el triunfo a los Guerreros, pero una vez más Sebastián Jurado evitó la caída de su marco con una gran desviada. Por su parte, Carlos Acevedo también tuvo que emplearse a fondo para detener disparos de Ettson Ayón en la compensación.

Con este resultado, ambos equipos se reparten las unidades en un partido que dejó un sabor agridulce: para Santos por no saber mantener la ventaja en casa, y para Juárez por el esfuerzo realizado tras verse dos veces abajo en el marcador.

