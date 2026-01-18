Santos vs Juárez EN VIVO Liga MX Clausura 2026 Jornada 3

La actividad dominical de la Liga MX continúa en la Comarca Lagunera cuando Santos reciba a Juárez en el Estadio Corona.

Este enfrentamiento de la Jornada 3 se presenta como un duelo de contrastes, pero con una necesidad compartida de puntos. Santos llega con la soga al cuello al ser el último lugar de la clasificación (18°), sin haber sumado un solo punto tras dos descalabros consecutivos en el inicio del certamen.

El panorama para los laguneros es sombrío. En la fecha anterior, cayeron 3-1 ante Toluca, evidenciando graves desatenciones defensivas que los han llevado a tener una diferencia de goles de -4.

Los Bravos de Juárez, situados en la undécima posición con 3 unidades, llegan tras una derrota dolorosa pero decorosa ante las Chivas (1-0).

Juárez sabe que tiene la medida tomada a los santistas, pues acumula cuatro victorias consecutivas sobre el equipo de Torreón en sus enfrentamientos directos más recientes.