Cuba declara “Estado de Guerra” en medio de tensiones con Estados Unidos

El gobierno de Cuba dio un paso significativo en su estrategia de defensa luego de que el Consejo de Defensa Nacional aprobara un conjunto de planes y medidas orientadas a un escenario de “estado de guerra”, de acuerdo con reportes de medios estatales difundidos este domingo.

La decisión se produce en un contexto de fuerte confrontación con Estados Unidos, derivada de los recientes ataques de Washington contra Venezuela, una ofensiva que, según versiones oficiales, culminó con la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro, hecho que ha elevado la tensión política y militar en la región.

El Consejo de Defensa Nacional de Cuba aprobó planes ante un posible escenario de estado de guerra./ AP

De acuerdo con la información difundida por la prensa cubana, las medidas aprobadas no fueron detalladas públicamente, aunque se indicó que se apoyan en el concepto de la “guerra de todo el pueblo”, una doctrina defensiva diseñada para enfrentar posibles agresiones externas.

Esta estrategia fue impulsada originalmente en la década de los ochenta durante el gobierno de Fidel Castro y se basa en la movilización general de la población, así como en la articulación de fuerzas militares y civiles para responder ante un conflicto armado.

Reunión clave del Consejo de Defensa Nacional

Los medios oficiales señalaron que los planes fueron avalados el sábado, durante una reunión del Consejo de Defensa Nacional, organismo que asume el control del país en casos de emergencias, desastres naturales o conflictos armados. El encuentro formó parte de las actividades programadas por el Día de la Defensa, con el objetivo de fortalecer la preparación y coordinación de las estructuras de mando.

La decisión se da en medio del aumento de tensiones entre Cuba y Estados Unidos./ AP

Durante la sesión, el expresidente Raúl Castro, de 94 años, se mantuvo informado sobre el desarrollo de las actividades y calificó el encuentro como positivo y eficiente, según los reportes difundidos por la prensa estatal.

El actual mandatario, Miguel Díaz-Canel, quien también preside el Consejo de Defensa Nacional, encabezó los trabajos y ha sido una de las voces más firmes en el endurecimiento del discurso frente a Washington.

Ejercicios militares y mensaje político

Este fue el segundo sábado consecutivo dedicado a ejercicios de defensa en la isla desde la operación militar estadounidense del 3 de enero. Las actividades han incluido simulacros de emboscadas, entrenamiento en colocación de minas, protección a la población civil, así como formación en áreas como sanidad militar, manejo de armamento y técnicas de camuflaje.

El presidente Miguel Díaz-Canel encabezó las actividades del Consejo de Defensa Nacional./ AP

En el ataque estadounidense a Caracas, 32 militares cubanos perdieron la vida, cuyos restos fueron repatriados recientemente a la isla, donde recibieron homenajes oficiales. Estos actos han sido utilizados por el gobierno cubano para reforzar su narrativa de resistencia.

Durante uno de los homenajes, Díaz-Canel afirmó que “no hay rendición ni claudicación posible” frente a una eventual agresión externa y subrayó que Cuba no hará concesiones políticas como condición para un entendimiento con Estados Unidos.

En ese contexto, el mandatario apareció portando el uniforme verde olivo como jefe del Consejo de Defensa Nacional, una indumentaria que, según la legislación cubana, está reservada para estados de guerra, emergencia o movilización general, reforzando el mensaje simbólico de preparación ante un escenario de confrontación.