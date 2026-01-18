Federico Vilar revive el histórico Atlante vs Barcelona en el Mundial de Clubes 2009

Federico Vilar guarda un recuerdo imborrable de uno de los partidos más especiales de su carrera profesional: el enfrentamiento del Atlante ante el FC Barcelona en el Mundial de Clubes 2009. Aquel duelo no solo representó una prueba mayúscula ante uno de los mejores equipos del mundo, sino también un momento que quedó tatuado en la memoria del ex arquero argentino naturalizado mexicano.

Con el paso de los años, ese partido vuelve a cobrar vida para Vilar, quien recientemente se reencontró con varias leyendas del conjunto blaugrana. La experiencia vivida ante el Barcelona de figuras como Rafael Márquez marcó a toda una generación del futbol mexicano y sigue siendo motivo de orgullo para quienes defendieron la camiseta azulgrana del Atlante.

Vilar vs Messi | MexSport

El partido que marcó la carrera de Federico Vilar

“El partido ante el Barcelona fue uno de los momentos cumbres de mi carrera”, recordó Federico Vilar al rememorar aquel histórico enfrentamiento en el Mundial de Clubes. El ex guardameta destacó la dificultad del rival y la preparación previa del equipo, elementos que hicieron de ese encuentro una experiencia única dentro y fuera de la cancha.

Atlante no solo compitió, sino que sorprendió al mundo al adelantarse en el marcador. La jugada del gol comenzó desde los pies de Vilar, quien con un pase preciso inició la acción que desató la ilusión de los Potros de Hierro frente a uno de los equipos más poderosos del planeta.

Los Potros le hicieron partido al Barca | MexSport

Aunque el Barcelona terminó imponiendo sus condiciones en la segunda mitad, Vilar considera que el desempeño del equipo fue más que digno. “Hicimos un buen primer tiempo, después no pudimos sostener el ritmo, pero quedaron muy buenas sensaciones”, afirmó, subrayando el valor histórico de aquel partido.

El reencuentro con las leyendas del Barcelona

Años después, el recuerdo del Mundial de Clubes se mezcla con la emoción del presente. Federico Vilar volvió a coincidir con ex jugadores del Barcelona, entre ellos Rafael Márquez, referente del futbol mexicano y parte fundamental de aquel conjunto dirigido por Pep Guardiola.

Vilar tuvo un buen Mundial de Clubes en 2009 | MexSport

Sin embargo, el ex arquero confesó que todavía no ha podido saludar a todos sus antiguos rivales. Recién llegado a Morelia tras un largo viaje desde Argentina, Vilar explicó que apenas ha tenido tiempo de reencontrarse con algunos compañeros, mientras espera el momento de convivir con todas las figuras.

Más allá del resultado, aquel Atlante vs Barcelona trascendió el marcador. Fue una experiencia que marcó a jugadores, aficionados y al futbol mexicano en general, un partido que hoy sigue vivo en la memoria y que confirma por qué Federico Vilar considera ese duelo como uno de los más importantes de su trayectoria.

Parte del contenido de este artículo fue elaborado con asistencia de herramientas de Inteligencia Artificial y revisado por un editor de RÉCORD.