¿Cómo les fue contra Querétaro a los ocho convocados de Chivas?

Los jugadores de Chivas convocados recientemente a la Selección Mexicana aprovecharon su buen momento para tener actividad destacada en el triunfo Rojiblanco frente a Querétaro este fin de semana.

¿Cómo les fue a los jugadores de Chivas convocados por Selección Mexicana?

Bajo los tres postes, Raúl Rangel fue titular y disputó los 90 minutos. El guardameta respondió cuando fue exigido, registrando atajadas clave que ayudaron a sostener la ventaja del Rebaño, aunque no pudo evitar el gol queretano en el tramo final del encuentro.

Tala | IMAGO7

La zona defensiva contó con la presencia de Bryan González, quien cumplió su función principalmente en labores de contención y salida, manteniendo orden y solidez durante el encuentro.

Daniel Aguirre también tuvo una actuación destacada, mostrando disciplina táctica, recorridos constantes y proyección ofensiva. Su aporte fue clave al registrar una asistencia, contribuyendo directamente a una de las anotaciones del Rebaño.

Daniel Aguirre | IMAGO7

El mismo Aguirre fue elogiado por el profesor Milito, después de su destacada participación en el juego ante Querétaro.

"En el caso de Daniel, son jugadores totalmente adaptables a la idea que buscamos desarrollar aquí en Chivas. La verdad es que su rendimiento ha sido bueno, muy bueno, y esperamos que continúen así. Con el paso del tiempo se ha convertido en un jugador muy necesario y muy importante para el equipo", señaló Milito.

Luis Romo | IMAGO7

La parte de arriba de Chivas

Por su parte, Richard Ledezma fue titular y participó activamente en la generación de juego ofensivo; su actuación fue clave en el segundo gol, al intervenir en la jugada previa que terminó con la anotación rojiblanca. Ledezma salió de cambio en el segundo tiempo.

Luis Romo fue uno de los futbolistas con mayor carga de minutos, manteniéndose todo el partido en la cancha. Su labor estuvo enfocada en la recuperación, la distribución y el equilibrio táctico, sin aparecer directamente en el marcador.

A su lado, Brian Gutiérrez también tuvo una participación extensa, saliendo de cambio en los minutos finales, aportando dinámica, conducción y presencia ofensiva, aunque sin gol ni asistencia.

Hormiga | IMAGO7

En ataque, Armando González fue uno de los nombres más destacados del partido al abrir el marcador. El delantero aprovechó una jugada ofensiva para enviar el balón al fondo de la red en el primer tiempo, firmando una actuación completa con movilidad, presión alta y presencia constante en el área rival.

Otro de los protagonistas fue Roberto Alvarado, quien marcó el segundo gol de Chivas. El 'Piojo' fue un constante generador de peligro, sumando varios disparos, desbordes y participaciones en el último tercio del campo, además de completar los 90 minutos.

Finalmente, Ángel Sepúlveda ingresó de cambio en el segundo tiempo. Aunque sólo disputó 12 minutos en cancha, colaboró en el trabajo ofensivo y en la presión sobre la salida de Querétaro, sin registrar goles o asistencias.