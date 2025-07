“Chicote” Calderón vuelve a Necaxa para: “Completar lo que quedó inconcluso”

Cristian “Chicote” Calderón ha regresado a los Rayos del Necaxa con un objetivo claro: cerrar el ciclo que, en sus palabras, quedó pendiente desde su primera etapa en el club. El defensor, quien brilló con los Rayos en 2019 y luego militó en América, asegura estar motivado como nunca para buscar el título que se les escapó en semifinales hace unos años.

Calderón ahora, llega con una experiencia exitosa pues con América logró levantar dos títulos de Liga y uno más de campeón de campeones. Ahora buscará recrear este éxito con el equipo de Aguascalientes.

“Quiero ganar un título con Necaxa”

Calderón no ocultó sus emociones al hablar de su retorno al equipo hidrocálido. Su paso anterior dejó huella en la afición y en él mismo, al punto de considerarlo un capítulo inconcluso en su carrera.

“Hoy vengo con sed de revancha, de dar lo mejor del chico que fui en 2019 y también por lo que pasó el torneo pasado con los Rayos. Qué más quisiera que ganar un título con Necaxa, que en 2019 se nos fue lastimosamente en semifinales”, expresó el jugador con determinación.

El paso por el América lo transformó

Además de su motivación renovada, Calderón reflexionó sobre su tiempo en las Águilas del América, un club que, según él, dejó una huella significativa en su desarrollo personal y profesional.

“Pasar por el más grande de México fue algo que me cambió, con todo respeto para la afición de Necaxa y para la institución, yo creo que cualquier jugador quisiera estar en América. Lo digo sinceramente y con mucho respeto. Sabemos que mi llegada ahí no fue muy bienvenida, pero eso no me importó, al contrario, me hizo crecer como jugador y como persona”.

